Oroscopo 9 dicembre 2021: Ariete in forma, Bilancia verso una decisione importante

Le previsioni dell’oroscopo del 9 dicembre 2021 denotano una giornata molto positiva per gli Ariete. I Toro devono tenere duro e gli Scorpione vivranno delle novità in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Non perdete tempo ed energie con persone che non meritano la vostra attenzione. Questo è un momento in cui potete essere audaci anche sul lavoro.

Toro. Se state lavorando ad un progetto importante, ma sorgeranno degli imprevisti, non arrendetevi. Ricordate che i migliori traguardi e risultati si ottengono solo lavorando sodo e lottando fino in fondo.

Gemelli. La forma fisica non è esattamente al top in questo periodo. Ad ogni modo, con un po’ di riposo tutto tornerà al suo posto. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, dovete fare il primo passo.

Cancro. Miglioramenti sul fronte dell’amore. Se avete avuto dei momenti di cedimento, questo è il momento di aprirsi e di parlarne. L’oroscopo del giorno 9 dicembre vi esorta ad essere più espliciti.

Leone. Non impelagatevi in situazioni troppo complesse. Ricordatevi che le cose semplici sono sempre quelle più belle ed appaganti. In ambito professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo.

Vergine. In amore non state vivendo uno dei momenti più sereni e tranquilli. Anche le coppie stabili potrebbero mostrare qualche piccolo momento di cedimento. In ambito professionale, invece, siate audaci.

Previsioni da Bilancia a Pesci 9 dicembre

Bilancia. I nati sotto questo segno stanno per mettere a punto un progetto molto importante. Se siete dei liberi professionisti tenete gli occhi ben aperti. In amore potreste ricevere una bella sorpresa.

Scorpione. L’Oroscopo del 9 dicembre denota una giornata all’insegna dell’amore. I single potrebbero vivere un momento di svolta. Le coppie stabili, invece, troveranno sicuramente il modo per ravvivare il rapporto.

Sagittario. Giornata piuttosto impegnativa sul lavoro. Ci sono molte cose da rivedere e da mettere in chiaro. Ad ogni modo, cercate di non farvi prendere dall’ansia e dalla fretta. In amore ci vuole pazienza.

Capricorno. In amore le cose vanno decisamente meglio rispetto ai giorni appena trascorsi. Non soffermatevi sul pensiero delle altre persone e guardate avanti per la vostra strada. Sul lavoro si apriranno delle opportunità.

Acquario. Non badate alle critiche. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Non è escluso che possiate ricevere delle belle sorprese o delle gratifiche. Impegnatevi di più in amore.

Pesci. L’amore va a gonfie vele per le coppie appena nate. Quelle già collaudate da parecchio tempo potrebbero vivere un momento di stallo. Sul lavoro è importante non intavolare discussioni, specie con i vostri superiori, mantenete un clima sereno.