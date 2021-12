Uomini e Donne, spoiler puntata giovedì 9 dicembre: Roberta tra due fuochi, Isabella “pronta”

Uomini e Donne non andrà in onda il giorno 8 dicembre a causa della festa dell’Immacolata Concezione, pertanto, l’appuntamento con il talk show pomeridiano tornerà da giovedì 9 dicembre. Dopo la breve pausa, la messa in onda tornerà regolarmente alle ore 14:45 su Canale 5.

La puntata che verrà trasmessa sarà la seconda parte della registrazione effettuata il giorno 20 novembre. Pertanto, scopriamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda.

Anticipazioni 9 dicembre trono classico

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di giovedì 9 dicembre rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto Roberta. Nel corso della messa in onda di martedì si è parlato molto di Matteo e di Andrea Nicole, pertanto, oggi sarà la volta della terza tronista. La giovane siederà al centro dello studio per spiegare come stiano procedendo le cose con Luca e Samuele.

Per quanto riguarda la conoscenza con il primo, le cose saranno piuttosto complicate. Tra i due si è creato un rapporto di amore odio che sta generando molto sgomento. Con Samuele, invece, sembra che la conoscenza sia molto più distesa. Questa situazione, quindi, sta compromettendo di parecchio lo stato d’animo di Roberta, la quale si troverà tra due fuochi e non saprà assolutamente per chi propendere.

Cosa vedremo al trono over di Uomini e Donne

Al trono over, invece, nella puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne ci sarà spazio per Isabella e Fabio. I due continueranno a confermare di trovarsi molto bene insieme. Le cose stanno procedendo esattamente nella direzione sperata, pertanto, non è escluso che possano presto lasciare la trasmissione insieme. Ida, invece, continuerà a stare da sola. Dopo la fine della conoscenza con Diego, infatti, la donna non riesce a trovare un nuovo cavaliere con il quale instaurare un rapporto.

Diego, invece, in una precedente puntata ha ricevuto la visita di una nuova dama, venuta in studio per corteggiarlo. Purtroppo, però, le cose non sono andate bene in quanto lui si è detto non pronto a cimentarsi in nuove relazioni in quanto ancora troppo scioccato da quanto accaduto con Ida. Nella puntata odierna, poi, verrà dato spazio anche ad altri esponenti del trono over di Maria De Filippi, sta di fatto che ci saranno anche nuove presentazioni. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.