Il Paradiso delle signore spoiler 20 dicembre: Stefania mente a Gemma, Adelaide provata

Lunedì 20 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo a molti avvenimenti che metteranno in evidenza gli stati d’animo dei protagonisti a ridosso delle festività natalizie.

Specie Adelaide sarà molto provata, mentre per quanto riguarda Vittorio, quest’ultimo deciderà di dare una grande opportunità a Stefania. Per Agnese e Armando, invece, è tempo di essere onesti.

Agnese e Armando vicinissimi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma ha un ammiratore segreto. Quest’ultimo le ha lasciato un regalo nel suo armadietto e lei sa perfettamente chi sia stato l’autore. Ad ogni modo, la fanciulla deciderà di evitare di raccontare la verità a tutti. Su di un altro versante, poi, vedremo che Agnese e Armando saranno sempre più vicini.

Dopo che la donna ha scoperto tutta la verità su suo marito e dopo che quest’ultimo è andato via, la protagonista si sentirà molto più libera di vivere la sua storia d’amore con il capo-magazziniere. Tra i due, dunque, si verrà a creare una sintonia fortissima che li spingerà a valutare di venire allo scoperto. Per loro, ormai, potrebbe essere giunto il tempo di non nascondersi più e di vivere la loro storia alla luce del sole. Adesso che anche i figli della sarta sanno la verità, non c’è più nulla che li ostacola.

Spoiler 20 dicembre: Stefania mente

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 20 dicembre, vedremo che Vittorio darà a Stefania una grande opportunità. La giovane ha dimostrato di avere molte doti nell’ambito del giornalismo, pertanto, deciderà di esortare la ragazza a realizzare la sua prima intervista al fianco di Marco. Stefania sarà molto felice di questa grande opportunità che il direttore dello shopping center le ha dato, tuttavia, sarà un po’ turbata.

La giovane, infatti, deciderà di non rivelare a Gemma la questione per evitare che la sorellastra possa lasciarsi prendere da un attacco di gelosia. Per quanto riguarda Adelaide, invece, con l’avvicinarsi del Natale la contessa non potrà far a meno di lasciarsi andare ad un po’ di tristezza. L’assenza di alcune persone care, infatti, inciderà negativamente sull’umore con il quale affronterà queste festività. Salvatore, infine, farà di tutto per riavvicinarsi ad Anna, ma la Imbriani sembrerà piuttosto irremovibile.