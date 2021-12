Oroscopo 20 dicembre 2021: Leone solari, Acquario sul filo del rasoio

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 dicembre vedono gli Acquario in bilico su una decisione. I Cancro sono in ripresa e i Bilancia emotivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mettete da parte l’orgoglio in amore, imparate ad amarvi un po’ di più. Dal punto di vista del lavoro, invece, occhi aperti in quanto sono in arrivo dei colpi di scena. Non fatevi sfuggire delle occasioni interessanti.

Toro. Questo è il momento giusto per cimentarvi in nuovi cambiamenti. Avete molte cose da fare e faccende da sbrigare, pertanto, meglio non temporeggiare. Approfittate di ogni minuto per risolvere tutte le questioni in sospeso.

Gemelli. Inizio di giornata un po’ giù di corda. Come ogni lunedì, siete sempre un po’ sottotono, tuttavia, dal pomeriggio recupererete la vostra forma fisica. Evitate di impelagarvi in questioni troppo complicate per quanto riguarda il lavoro.

Cancro. L’oroscopo del giorno 20 dicembre esorta i Cancro a riprendere in mano la propria vita. Questa settimana sarà molto importante per quanto riguarda la risoluzione di alcuni conflitti. Se siete rabbiosi per qualcosa, meglio smaltire.

Leone. Se siete interessati a qualcuno fateglielo sapere. Non siate troppo severi con voi stessi, tutti possono sbagliare. Anche dal punto di vista professionale potrebbe nascere qualche piccolo disguido, ma nulla di preoccupante.

Vergine. Ina more siete un po’ provati, una discussione avuta di recente potrebbe farvi riaffiorare un po’ di malumore. Imparate ad essere più onesti sia con gli altri sia con voi stessi. In ambito finanziario e burocratico è necessario fare ordine.

Previsioni 20 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il momento più opportuno per prendere delle decisioni importanti. Siete particolarmente emotivi, pertanto, potreste agire mossi solamente dal vostro istinto e non dalla ragione. Attenti anche sul lavoro a non commettere passi falsi.

Scorpione. I cambiamenti sono importanti e necessari, anche se talvolta generano qualche turbamento. Dal punto di vista professionale potrebbero esserci delle opportunità degne di nota. In amore, invece, meglio non stuzzicare il can che dorme.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 20 dicembre denotano un inizio settimana molto energico. Il sabato e la domenica appena trascorsi sono serviti per recuperare un po’ di forze, quindi adesso potrete adempiere a tutti i vostri incarichi al meglio.

Capricorno. Spesso vivete per rendere felici gli altri e questa è una scelta molto nobile, tuttavia, nella vita è importante anche privilegiare i propri desideri. Solo se siete felici potete riuscire a donare il sorriso alle altre persone.

Acquario. Decisioni importanti per i nati sotto questo segno. Se fino a questo momento avete avuto l’opportunità di temporeggiare, adesso è il momento di darvi una scossa. Sul lavoro, invece, è bene non dare troppa fiducia al prossimo.

Pesci. Prima di gettarvi a capofitto in una relazione sarebbe opportuno conoscere in maniera un po’ più approfondita chi avete di fronte. Dal punto di vista lavorativo, invece, non date peso alle polemiche e fatevi scivolare un po’ di più le cose addosso.