GF Vip, lite tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli: lui la zittisce, lei lascia lo studio (VIDEO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip c’è stata una lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Al centro dell’attenzione c’erano, ancora una volta, Alex Belli e Soleil Sorge. Il conduttore ha fatto intervenire l’opinionista per esprimere la sua opinione, ma poi l’ha zittita improvvisamente.

L’atteggiamento adoperato dal presentatore ha infastidito pesantemente la moglie di Paolo Bonolis che, infatti, ha replicato in modo abbastanza piccato. Successivamente, poi, ha addirittura lasciato lo studio. Ma scopriamo cosa è accaduto dopo.

La lite tra Alfonso e Sonia

Nel corso dell’appuntamento del 20 dicembre con il GF Vip ad animare il clima in studio ci hanno pensato Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini che hanno avuto una lite. I due si sono scontrati pesantemente in diretta al punto che l’opinionista ha addirittura abbandonato lo studio. Tutto è cominciato nel momento in cui è stato chiamato in causa Alex Belli, il quale ha parlato, ancora una volta, del suo rapporto con Soleil. Sulla vicenda stava intervenendo la Bruganelli, tuttavia, l’ex gieffino ha provato a sovrastarla con la sua voce.

Questo ha impedito alla donna di portare a termine il suo concetto. Il clima, dunque, è diventato piuttosto concitato, al punto che Alfonso ha zittito entrambi i protagonisti del dibattito, ma Sonia ha reagito in malo modo. La donna ha accusato Signorini di aver agito in modo improprio in quanto prima le dà la parola e poi non le permette di portare a termine un concetto. (Continua dopo il video)

Ricordiamoci di questo video quando queen Sonia bruganelli spodesterà l’elfo dal ruolo di conduttore and then what. #GFvip pic.twitter.com/Iw6bKA1x3i — rubso (@acnhlover16) December 20, 2021

La Bruganelli lancia stoccate a Signorini

Alfonso ha replicato a sua volta dicendo di essere lui il conduttore, pertanto, può arbitrariamente date e togliere la parola a chi vuole. Dopo questa lite con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli si è alzata ed ha lasciato lo studio. La donna è stata assente per buona parte della puntata e in molti si sono chiesti se avrebbe mai fatto ritorno oppure no. Dopo un po’ di tempo, però, la donna è rientrata sfoggiando una pettinatura diversa. Sui social, infatti, ha pubblicato questo posto. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sdl.tv (@sdl.tv)

Una volta rientrata, Alfonso l’ha chiamata in causa su un’altra faccenda e ha fatto dell’ironia sul fatto che le avesse tolto la parola. La Bruganelli, dimostrando di non aver affatto dimenticato, ha accusato il conduttore di aver sbagliato nei modi. I due, poi, hanno concluso dicendo che se la sarebbero sbrigata in privato durante la pubblicità.