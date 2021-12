Uomini e Donne sospeso per Natale: ecco quando sarà l’ultima puntata e quando ritorna

Uomini e Donne sta per essere sospeso dai palinsesti di Canale 5. Il talk show pomeridiano di Maria De Filippi si accinge a dare luogo alla consueta pausa natalizia della durata di circa due settimane.

Scopriamo, dunque, quando andrà in onda l’ultima puntata e quando ritornerà regolarmente in onda. Inoltre, vediamo anche che cosa andrà in onda su Mediaset durante tale periodo di sospensione.

Quando sarà sospeso e quando ritorna Uomini e Donne

A metà di questa settimana Uomini e Donne sarà sospeso per le feste di Natale. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, andrà in onda fino a mercoledì 22 dicembre. Questa è la data dell’ultima messa in onda dell’anno. In tale occasione assisteremo alla seconda parte della registrazione effettuata il giorno 7 dicembre. La trasmissione, poi, si fermerà per oltre due settimane. Durante tutto il periodo delle festività natalizie, di Capodanno e della Befana, dunque, il talk show non andrà in onda.

Per quanto riguarda il ritorno, al momento non vi è una conferma definitiva sui palinsesti di Canale 5. Ad ogni modo, è altamente probabile che la data di ritorno del programma pomeridiano sia fissata per lunedì 10 gennaio 2022. In tale giorno, dunque, si dovrebbe ripartire con le messe in onda e, nello specifico, dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il 16 dicembre, che nello specifico è quella della scelta di Roberta.

Cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5

Uomini e Donne tornerà in onda all’orario in cui era trasmesso prima di essere sospeso, ovvero, alle 14:45. Gli appuntamenti di questa settimana, dunque, sono solo quelli di lunedì, martedì e mercoledì. Da giovedì, Canale 5 si prepara ad accogliere film prettamente natalizi. Nello specifico, giovedì 23 dicembre vedremo che andrà in onda Un Natale da corgi. Tale film comincerà alle 14:45 e finirà alle ore 16:40, coprendo di conseguenza anche lo spazio che di solito è destinato ad Amici.

Venerdì 24 dicembre, invece, sarà la volta di Christmas at the palace – Natale a palazzo, sempre al solito orario. Al momento, la programmazione della rete arriva fino a lunedì 27 dicembre, giorno in cui sarà trasmesso Il dono più grande. Per sapere che cosa andrà in onda nei giorni a seguire, invece, non ci resta da fare altro che aspettare i prossimi giorni. Inoltre, anche la conferma del ritorno di Uomini e Donne il 10 gennaio si avrà durante le festività.