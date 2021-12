GF Vip, Katia Ricciarelli “minaccia” Eva Grimaldi di buttarla in piscina, Imma Battaglia esplode: “Basta bullismo” (VIDEO)

In queste ore Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi hanno avuto una discussione particolarmente accesa nella casa del GF Vip. Le motivazioni che hanno spinto le due donne a scontrarsi sono piuttosto futili, tuttavia, la piega che ha preso il dibattito non lo è stata affatto.

La situazione è degenerata in men che non si dica al punto che sono volate parole molto forti. A sentirsi particolarmente risentita è stata, soprattutto, Imma Battaglia, compagna di vita della Grimaldi. La donna ha pubblicato un video molto polemico sui social.

La lite tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi

Gli animi si sono scaldati parecchio nella casa più spiata d’Italia. Tutto è cominciato nel momento in cui Eva Grimaldi ha provato a collaborare con le altre coinquiline per la lista della spesa, ma Katia Ricciarelli ha sbottato. La lirica ha esortato la nuova arrivata a farsi da parte e a lasciare che siano le veterane a compilare la lista della spesa. Questo modo di agire non è affatto piaciuto ad Eva, la quale ha risposto per le rime.

Nello specifico, ha detto alla sua interlocutrice di smetterla di comportarsi in questo modo così aggressivo e ostile nei suoi confronti. Katia, allora, ha sbottato ulteriormente ed ha minacciato la sua compagna d’avventura dicendole che l’avrebbe fatta volare in piscina se non l’avesse fatta finita. Dopo lo screzio, poi, la Grimaldi ha avuto un crollo emotivo con alcune coinquiline. In tale occasione ha ammesso di sentirsi molto in difficoltà in quanto sembra sempre che sia un’ospite e non una concorrente al pari degli altri.

L’intervento di Imma Battaglia

Ad ogni modo, la lite tra Katia Ricciarelli ed Eva Grimaldi ha fatto il giro del web ed ha generato molto sgomento. Diverse persone hanno accusato la cantante di essere troppo aggressiva nei confronti delle compagne d’avventura e di voler primeggiare a tutti i costi. La più risentita per quanto accaduto, però, è stata Imma Battaglia. La compagna di Eva ha pubblicato un video su Instagram in cui ha dichiarato di aver assistito ad una terribile scena di bullismo, nonnismo e misoginia.

Il tutto diventa ancora più grave nel momento in cui tali azioni vengono compiute da una donna ai danni di un’altra donna. La Battaglia ha detto di essere stanca di accettare che vengano lasciati passare questi messaggi. La produzione del programma dovrebbe fare qualcosa per impedire che tutto ciò si verifichi e i fan sono stati d’accordo.