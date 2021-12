Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip: ecco da chi verrà sostituita (FOTO)

In questi giorni sono trapelate molte voci circa la possibilità di vedere Sonia Bruganelli fuori dal Grande Fratello Vip. A seguito di alcune discussioni avute con Alfonso Signorini, la donna sembrava aver preso la decisione di andare via.

Ad ogni modo, la verità non è del tutto questo. La protagonista sarà assente nel corso della prossima puntata del reality show, tuttavia, si tratterà di un evento sporadico. Vediamo, dunque, cosa è successo e da chi verrà sostituita.

Perché Sonia Bruganelli si assenterà dal Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio 2022, Sonia Bruganelli sarà assente dal Grande Fratello Vip. L’opinionista non siederà al fianco di Adriana Volpe per commentare le dinamiche che si verranno a creare all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo celato dietro questa decisione risiede nel fatto che la protagonista andrà in vacanza. Ebbene sì, Sonia aveva già prenotato il Capodanno fuori porta insieme alla sua famiglia, pertanto, nella giornata del 3 gennaio sarebbe impossibile per lei essere a Roma per la puntata.

Dunque, stando a quanto emerso, pare che non ci sia assolutamente niente altro dietro la scelta di Sonia di assentarsi dal programma. Adesso che è stata fatta chiarezza sulla faccenda, però, bisogna capire da chi verrà sostituita la donna in occasione della prossima puntata del reality show di Canale 5. Ebbene, sono trapelate delle informazioni molto interessanti in merito.

Ecco da chi verrà sostituita

In occasione dell’assenza di Sonia Bruganelli dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip ci sarà una nuova opinionista che affiancherà Adriana Volpe. La persona scelta dagli autori, in concomitanza con Alfonso Signorini, è Laura Freddi. Quest’ultima non appariva sul piccolo schermo da un bel po’ di tempo, pertanto, per lei si tratta di una grande occasione per potersi mettere nuovamente in gioco.

Ad ogni modo, come se la caverà la donna nel ricoprire per la prima volta un ruolo così importante? Si troverà d’accordo con la collega Adriana Volpe, oppure si scontrerà con lei come era solita fare Sonia Bruganelli? Non ci resta che attendere la messa in onda del 3 gennaio, in quanto la puntata di venerdì 31 dicembre è stata cancellata per scelte aziendali. Mediaset, infatti, contrariamente a quanto deciso l’anno scorso, ha preferito evitare di trascorrere il capodanno in compagnia dei vipponi, ma di tornare alle origini con il consueto concerto.