Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip: ecco la data di uscita e le motivazioni (FOTO)

Questa è l’edizione più lunga del GF Vip, pertanto, alcuni concorrenti non riescono più ad andare avanti e tra di loro c’è anche Gianmaria Antinolfi. Il giovane aveva già palesato la necessità di dover uscire dal gioco, ma i compagni d’avventura più affezionati hanno provato a fare di tutto per fargli cambiare idea.

Il tutto, però, è stato vano, in quanto il giovane ha preso la decisione definitiva di andare via ed ha deciso anche quale sarà la data ufficiale della sua uscita. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Perché Gianmaria lascia il GF Vip?

Gianmaria Antinolfi ha deciso in maniera piuttosto ufficiale di uscire dal GF Vip. Il ragazzo rientra nel gruppo di concorrenti che hanno preso parte a questa avventura sin dal primo momento, pertanto, si trova nella casa di Cinecittà da metà settembre. In questi quattro mesi sono stati molti i momenti di divertimento, ma anche quelli di cedimento. Specie nell’ultimo periodo il giovane sta esternando particolarmente il suo stress a causa del naufragio anche della conoscenza con Federica.

Ad ogni modo, il suo sfogo potrebbe essere dovuto ad un malessere interiore che si sta portando dentro il giovane da un po’. Stare chiusi per cinque mesi in una casa con degli “estranei” e lontani dalla propria famiglia e affetti e una cosa davvero difficile, che potrebbe provocare stress. Gianmaria si trova in questa situazione, ma non è questo il motivo che gli ha dato la conferma di dover abbandonare il reality show.

La data di uscita di Antinolfi

A spingere Gianmaria Antinolfi ad uscire dal GF Vip è il suo lavoro. Ormai, è stato lontano dalla sua attività imprenditoriale per troppo tempo, pertanto, è giunto il momento di tornare a casa, alle sue abitudini e alla sua vita. Proprio in virtù di questo, il ragazzo ha deciso che il giorno in cui varcherà volontariamente la soglia della porta rossa è fissato per il 24 gennaio. In tale giorno, dunque, si verificherà la sua uscita, sempre a patto che non venga eliminato prima durante un televoto.

Nella sua stessa posizione si trova anche Manuel Bortuzzo. Anche lui è costretto ad abbandonare il programma per cause di forza maggiore. Nel suo caso, però, si tratta di problemi di salute. La sua uscita, però, dovrebbe essere molto più prossima rispetto a quella di Gianmaria.