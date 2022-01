GF Vip, Carmen e Manila brutte frasi contro le giovani della casa: “Pensano che con una limonata risolvono la carriera?” (VIDEO)

In queste ore, Carmen Russo e Manila Nazzaro si sono lasciate andare a delle confidenze durante le quali hanno parlato a lungo delle ragazze giovani della casa. Nello specifico, le protagoniste hanno criticato il modo di alcune di loro di approcciarsi con i coinquilini maschi.

Nel mirino, chiaramente, ci sono finite soprattutto Sophie, Lulù e Federica, che sono le uniche che hanno instaurato delle pseudo relazioni in casa. Molti utenti del web non hanno affatto apprezzato il loro comportamento. Vediamo cosa è successo.

Le parole di Carmen e Manila contro le giovani della casa

Carmen e Manila si sono rese protagoniste di frasi piuttosto incresciose contro le giovani della casa. Le due donne si trovavano in camera da letto, poco prima di andare a dormire, ed hanno cominciato a scambiarsi delle confidenze. A tal proposito, la Russo ha commentato le recenti love story che sono nate all’interno della casa tra alcuni concorrenti e non ha potuto fare a meno di dirsi assolutamente contraria. In particolar modo, la showgirl ha detto che molte ragazze credono che con qualche bacio risolvano la loro carriera.

Manila ha ascoltato lo sfogo della sua coinquilina e si è trovata d’accordo con le sue parole. Carmen, poi, ha proseguito dicendo che questo genere di comportamento non va affatto bene ed ha alluso al fatto che sia denigrante per le donne. Queste dichiarazioni, decisamente forti e perentorie, hanno in men che non si dica fatto il giro del web e in molti stanno commentando l’espressione infelice della concorrente.

Le showgirl criticate dal pubblico del GF Vip

Specie l’influencer Deianira Marzano non ha affatto apprezzato le parole adoperate da Carmen e avallate da Manila per descrivere le giovani della casa. La donna, infatti, ha voluto lanciare una stoccata alle due showgirl dicendo di essere curiosa di sapere con quante persone si siano scambiate baci ed effusioni romantiche loro quando erano così giovani.

L’attacco delle due donne è andato soprattutto nei confronti di Sophie, la quale ha avuto a distanza di pochissimo tempo ben due frequentazioni. La prima con Gianmaria e la seconda con Alessandro. Nel mirino, però, ci è finita anche Lulù. che ha instaurato un rapporto con Manuel e Federica, che ha avuto un flirt fugace con Gianmaria. Insomma, come prenderanno le destinatarie di questi attacchi le parole della showgirl?