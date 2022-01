Oroscopo 15 gennaio 2022: Gemelli in risalita, Sagittario consapevoli

Secondo l‘oroscopo del 15 gennaio 2022 i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno un momento di risalita dal punto di vista emotivo. I Vergine sono tranquilli, mentre per i Capricorno ci vuole un po’ di movimento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di alti e bassi per i nati sotto questo segno. Le situazioni in sospeso vanno risolte quanto prima, altrimenti, potrebbero diventare più difficili di quanto lo siano in realtà.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 15 gennaio 2022 denota tanto dinamismo nelle vostre giornate. Siete persone piene di vita, che amano circondarsi di persone propositive e cariche. Per contro, allontanano te tutti quelli che non sono in grado di soddisfare queste caratteristiche.

Gemelli. Momento di ripresa per i nati sotto questo segno. Imparate a godervi le piccole gioie della vita e non perdete tempo con le persone che non meritano la vostra attenzione. In amore siete favoriti.

Cancro. In amore è importante prendere il toro per le corna. Tutte le situazioni che sono in sospeso andrebbero chiarite quanto prima. Sul lavoro, invece, è importante che non perdiate la concentrazione e la determinazione.

Leone. State vivendo un momento pieno di occasioni dal punto di vista professionale, cercate di non lasciarvele sfuggire. Anche in amore ci sono delle ottime novità per i single. Occhi ben aperti.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento piuttosto tranquillo. Sia nella sfera professionale sia in quella sentimentale non ci sono eventi in grado di generare particolari turbamenti.

Previsioni 15 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro è necessario essere sempre concentrati e, soprattutto, non abbassare mai la guardia. Non tutte le persone che vi circondano sono sincere e si comportano in modo onesto nei vostri confronti, pertanto, meglio prevenire che curare.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se state pensando di compiere un passo importante, questo è il momento giusto. Dal punto di vista professionale, invece, dovete usare un po’ di più.

Sagittario. I numerosi impegni e le cose che avete da fare in questo periodo vi stanno servendo anche a maturare delle consapevolezze. Sul lavoro siete molto più determinati. L’Oroscopo del 15 gennaio vi invita ad osare.

Capricorno. Le situazioni troppo tranquille non fanno per voi. Per sentirvi vivi avete sempre bisogno di un po’ di movimento e anche di un briciolo di instabilità. Non perdete mai lo spirito d’iniziativa che di solito vi contraddistingue.

Acquario. Mettersi in gioco e la cosa che sapete fare meglio, tuttavia, gradite anche avere le situazioni sotto controllo. Questo, però, non è sempre possibile, pertanto, agite senza pensare troppo e rimuginare sulle conseguenze.

Pesci. Le emozioni potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Siete particolarmente sensibili, pertanto, il consiglio è quello di circondarmi di persone positive e ottimiste. Non lasciate che i malumori degli altri condizionino a vostra vita.