Il Paradiso delle signore spoiler 20 gennaio: Veronica scopre tutto e affronta Ezio

La puntata del 20 gennaio del Paradiso delle signore sarà rivelatrice per Veronica. La donna, infatti, comincerà a ricostruire esattamente tutta la storia che riconduce Ezio a Gloria. Come reagirà?

Nel frattempo, Dante Romagnoli le proverà tutte per guadagnarsi la fiducia di alcune protagoniste del grande magazzino. Riuscirà nel suo intento? Vediamo tutto quello che accadrà nella messa in onda di giovedì.

Dante e Beatrice vicini al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 20 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Veronica si troverà nell’appartamento di Gloria e farà delle scoperte inedite. A suscitare la sua curiosità sarà in particolar modo una foto. Nell’immagine in questione si vedono ritratti insieme la donna con Ezio. A quel punto, la protagonista non ci metterà molto a ricostruire tutta la storia capendo perfettamente quale sia il legame che, almeno in passato, univa il suo compagno alla Moreau.

Malgrado tutto quello di cui è venuta a conoscenza, però, Veronica si sforzerà per evitare di lasciar trasparire il suo reale stato d’animo. Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante Romagnoli si troverà a lavorare alla stesura del contratto di collaborazione con il grande magazzino. A dargli una mano sarà soprattutto Beatrice. L’uomo, allora, farà il possibile per riuscire a guadagnarsi la fiducia della donna. Riuscirà nel suo intento? Ricordiamo che il protagonista sta facendo di tutto per fare una buona impressione a tutte le persone con cui ha a che fare.

Confronto tra Ezio e Veronica nella puntata del 20 gennaio

Successivamente, poi, nella puntata del 20 gennaio del Paradiso delle signore vedremo anche che Gemma verrà convocata dalla contessa Adelaide a villa Guarnieri. Molto probabilmente, la donna ha intenzione di parlarle della faccenda inerente l’equitazione. Ad ogni modo, la fanciulla non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente preoccupata in quanto l’espressione di sua madre Veronica la renderà parecchio inquieta.

La donna, infatti, non riuscirà ad essere così impenetrabile come avrebbe voluto. Proprio per tale ragione, onde evitare di continuare a rimuginare su quello che ha scoperto, deciderà di affrontare Ezio. Per tale ragione, andrà da lui e gli confesserà di aver scoperto tutta verità sul rapporto tra lui e Gloria. Come reagirà Ezio? Proverà a smentire o, finalmente, racconterà tutta la verità alla donna che ha intenzione di sposare? Lo scopriremo nelle prossime puntate.