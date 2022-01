Oroscopo 24 gennaio 2022: Vergine tengono testa, Pesci fuori fase

Le previsioni dell’oroscopo del 24 gennaio invitano i nati sotto il segno dell’Ariete ad essere audaci nell’amore. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, sono un po’ contraddittori, mentre i Pesci devono essere calmi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Chi è alla ricerca è fortunato, pertanto, osate un po’ di più. Sul lavoro, invece, ci sono delle paure che vi turbano e che vi impediscono di fare appeno quello che sentite dentro di voi.

Toro. Le stelle vi esortano a tenere alto il vostro umore. Anche se attorno a voi dovessero capitare cose che non gradite pienamente, non demordete. Inoltre, ricordate che non tutti i mali vengono per nuocere, quindi, non disperate.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 24 gennaio 2022 vi invitano a partire questa nuova settimana con tanta grinta e determinazione. Non siate troppo impazienti e imparate a dare tempo al tempo. Anche in amore ci vuole pazienza e perseveranza-

Cancro. Giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda le emozioni. Verso il pomeriggio potrebbero esserci dei cambi di programma che potrebbero generare un po’ di turbamento. Ad ogni modo, nulla di cui dovete preoccuparvi troppo.

Leone. Oggi le stelle sono un po’ dissonanti, pertanto, non prendete decisioni troppo affrettate. Dal punto di vista delle emozioni è meglio se teniate maggiormente sotto controllo gli impulsi inaspettati, altrimenti c’è il rischio di fare cose di cui potreste pentirvi.

Vergine. I nati sotto questo segno sono dei veri battaglieri. Sia in amore sia in campo professionale sarà molto difficile riuscire a tenervi testa. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo impenetrabili altrimenti potreste farvi scappare qualche occasione.

Previsioni 24 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata un po’ altalenante dal punto di vista delle emozioni. Ricordate che nella vita è importante essere sempre aperti al confronto e al dialogo con il prossimo. Se vi chiuderete in voi stessi potreste correre il rischio di perdere le persone care.

Scorpione. La giornata odierna potrebbe cominciare in modo un po’ fiacco, tuttavia, verso il pomeriggio ci saranno delle novità. In ambito professionale è importante guardare sempre avanti e lanciare un occhio a qualche nuovo progetto.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 24 gennaio denotano una giornata piena di cose da fare. La vostra mente, però, è impelagata in pensieri molto profondi e riflessioni che riguardano la vostra sfera sentimentale. Ascoltate sempre la vostra testa e il vostro corpo.

Capricorno. Giornata di alti e bassi in amore. Cercate di non dare troppo peso alle provocazioni e, soprattutto, siate più autoironici. Essere permalosi non vi sarà di nessun aiuto, quindi, è opportuno modificare questo aspetto del vostro carattere.

Acquario. Ottimo momento per cominciare un nuovo progetto e, perché no, anche una nuova relazione. Dal punto di vista delle emozioni vi sentite carichi e pieni di spirito d’iniziativa. Le coppie gioveranno sicuramente di questo aspetto.

Pesci. Questo non è certamente il momento migliore per avanzare delle pretese in ambito professionale. Imparate a capire quando è il momento nel quale è consigliabile osare e quando, invece, è meglio mantenere un profilo basso.