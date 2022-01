Uomini e Donne, spoiler registrazione del 21 gennaio: nuovo ingresso, delusione al trono classico

Venerdì 21 gennaio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come si apprende dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” in tale occasione è stato presentato un nuovo cavaliere del trono over.

Lui è un personaggio già noto al pubblico di Canale 5, in quanto ha partecipato ad una delle ultime messe in onda di C’è posta per te. Al trono classico, invece, c’è stata parecchia delusione in quanto non è stata presentata nessuna nuova tronista. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Arriva Luciano a Uomini e Donne

Nel corso della registrazione del 21 gennaio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato un nuovo cavaliere. Lui è Luciano, il simpatico signore che ha partecipato ad una delle precedenti messe in onda di C’è posta per te. La sua storia ha intrattenuto così bene il pubblico, che la conduttrice ha deciso di offrirgli una chance nell’altro suo programma, ovvero, il talk show pomeridiano. Al momento, non sappiamo per quale dama il protagonista nutre un interesse.

Che si tratti di Gemma Galgani? Ricordiamo che quest’ultima è rimasta senza corteggiatori, in quanto ha fatto andare via Leonardo ed ha dichiarato di reputare solo un amico Stefano. Nel corso della puntata, però, si è parlato anche di lei e, come al solito, non sono mancati gli attacchi di Tina sul suo comportamento e sul modo di fare. Per quanto riguarda il trono classico, invece, c’è stata una brutta notizia.

Nessuna nuova tronista nella registrazione del 21 gennaio

In molti si aspettavano che nella registrazione del 21 gennaio di Uomini e Donne sarebbero state presentate le nuove troniste. Dopo le scelte di Andrea Nicole e Roberta, infatti, il trono rosa è rimasto completamente vacante. Purtroppo, però, questo non si è verificato e nessuna nuova ragazza si è seduta sulla sedia rossa. Matteo, invece, sta proseguendo a conoscere sia Denise sia Federica.

Specie con quest’ultima c’è stata un’esterna molto importante in quanto i due si sono trovati a confrontarsi dopo la recente discussione che hanno avuto in studio. Il contenuto di tale registrazione dovrebbe andare in onda già a partire dalla prossima settimana, in quanto non ci sono altre registrazioni accumulate. Inoltre, sabato 22 gennaio sarà effettuata una nuova ripresa, pertanto, restate connessi se volete ottenere altri aggiornamenti sul programma pomeridiano più seguito di sempre.