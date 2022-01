Clarissa Selassiè sgancia una bomba sul GF Vip: si è fidanzata con un concorrente, chi è? (VIDEO)

Clarissa Selassiè ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ho fatto una confessione inedita in merito al GF Vip. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno molto presto entreranno in casa due nuovi concorrenti.

Ebbene, la principessa ha sganciato una bomba proprio su uno di loro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La bomba di Clarissa sul GF Vip

Il percorso di Clarissa all’interno della casa del GF Vip non è stato molto lungo. Nel momento in cui è finita in nomination da sola è stata subito eliminata. Ad ogni modo, se l’esperienza all’interno della casa non è stata molto longeva, i benefici di cui sta usufruendo una volta uscita sono veramente notevoli. La ragazza, infatti, ha detto che i risvolti maggiormente positivi li sta avendo sulla sfera sentimentale. Una volta terminata la sua esperienza all’interno del reality show, infatti, sono stati in molti a corteggiarla.

Tra di loro, però, pare ce ne sia uno in particolare che è stato in grado di suscitare l’attenzione della ragazza. I giornalisti di Casa Chi non hanno potuto fare a meno di chiedere alla protagonista chi fosse il fortunato. Lei, però, è stata molto vaga in quanto ha asserito che la persona in questione sia nota nel mondo dello spettacolo. Per entrare un po’ più nello specifico, poi, Clarissa Selassiè ha rivelato che si starebbe frequentando con uno dei due prossimi concorrenti del GF Vip. La curiosità dei giornalisti è salita alle stelle, però, la giovane è stata alquanto reticente.

Chi è il fidanzato della Selassiè?

La giovane, infatti, non è voluta entrare maggiormente nello specifico, malgrado le continue insistenze dei suoi interlocutori. Ad ogni modo, stando a quanto emerso, il nuovo fidanzato della principessa dovrebbe essere o Gianluca Costantino, oppure Antonio Medugno. Il primo è un famoso modello, mentre il secondo ha sfondato sui social come tiktoker e pare ci siano molte più probabilità che si tratti del secondo.

In ogni caso, Clarissa Selassiè ci è voluta andare con i piedi di piombo in quanto ha detto che deve vedere prima come si comporta questo ragazzo all’interno della casa del GF Vip. Prima di parlare di fidanzamento a tutti gli effetti, infatti, deve capire se lui possa essere davvero la persona adatta a lei. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprirlo.