Rosalinda Cannavò contro Alessandro Basciano per le parole sui disturbi alimentari: “Stupido e ignorante” (FOTO)

Di recente, Alessandro Basciano si è reso protagonista di alcune frasi che poco sono piaciute al popolo del web sui disturbi alimentari e Rosalinda Cannavò ha sentito il bisogno di intervenire. L’ex gieffina ha sofferto in prima persona di queste patologie, pertanto, si è sentita toccata nel profondo.

La donna, infatti, ha pubblicato su Instagram un commento alquanto perentorio contro il giovane. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Gli scivoloni sui disturbi alimentari di Alessandro Basciano

Tutti i fan del GF Vip sanno che Rosalinda Cannavò ha sofferto di disturbi alimentari, pertanto, quando Alessandro Basciano ha pronunciato certe frasi, la sua reazione è stata immediata. Nello specifico, il ragazzo ha sminuito i problemi alimentari di un suo coinquilino, Antonio. Quest’ultimo ha ammesso di aver sofferto di questi disturbi e di avere anche paura di ricaderci. Molti coinquilini si sono mostrati particolarmente sensibili alla faccenda, soprattutto Soleil Sorge.

La ragazza, infatti, che di solito si contraddistingue per le sue risposte piccate e i suoi modi di fare alquanto provocatori, in questo caso è stata molto amichevole nei confronti del coinquilino. La protagonista gli ha detto che lei per lui ci sarebbe sempre stata, pertanto, poteva contare su di lei. A mostrare un atteggiamento del tutto diverso, però, è stato Alessandro, il quale ha detto che lui ha vissuto problemi ben più gravi dei disturbi alimentari.

La replica piccata di Rosalinda Cannavò

Questo voler sminuire le malattie associate a questo disturbo ha fatto infuriare il popolo del web. La più adirata è stata soprattutto Rosalinda Cananvò, la quale non ha esitato a replicare a tono ad Alessandro Basciano. La donna ha definito i commenti del giovane davvero stupidi e ignoranti. Sminuire questo disturbo è l’errore più grave che si possa commettere, perché chi ne è affetto tende ad isolarsi ancora di più e a sentirsi solo.

La protagonista dello sfogo, poi, ha anche esortato il pubblico da casa a buttare immediatamente fuori il concorrente in quanto non merita di stare nella casa. Lanciare questi messaggi così gravi e forti è certamente un gravissimo errore che potrebbe influenzare negativamente chi soffre di tali problemi. La Cannavò, poi, ha concluso dicendo di non apprezzare affatto questo tipo di contenuti e questo tipo di televisione. Adesso non ci resta che attendere la replica di Basciano durante la prossima puntata del GF Vip.