Uomini e Donne, anticipazioni: colpo di scena al trono di Matteo, Diego ritorna su Ida

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta il 9 febbraio sono accaduti diversi colpi di scena, pertanto, le anticipazioni sulle prossime puntate sono esilaranti. Nei prossimi appuntamenti, dunque, assisteremo ad una fuga improvvisa di Matteo e non solo.

Gemma prenderà una drastica decisione sul suo percorso, mentre Diego avrà un diverbio molto acceso con il nuovo corteggiatore di Ida. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Anticipazioni prossime puntate trono over

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, sulla base di quanto registrato il 9 febbraio, rivelano che Gemma interromperò la conoscenza del nuovo spasimante. La donna, però, subito si rifarà accettando di conoscere un nuovo arrivato. Tra Massimiliano e Nadia, invece, le cose procederanno a gonfie vele, i due potrebbero essere addirittura pronti a lasciare il programma insieme? Forse è ancora un po’ presto per dirlo. Per quanto riguarda Ida, invece, la donna sta procedendo con la conoscenza di Alessandro.

Nei prossimi appuntamenti con il talk show pomeridiano, però, assisteremo ad uno scontro davvero estremo tra Diego e il nuovo corteggiatore della Platano. Vedere la donna così presa da un altro uomo genererà un certo turbamento nel cavaliere, che di fatti se la prenderà con Alessandro. Anche per Biagio ci saranno momenti molto concitati. Il cavaliere intraprenderà la conoscenza di una nuova dama, ma quest’ultima deciderà di chiudere in quanto non convinta di lui.

Al trono classico di Uomini e Donne un abbandono e un nuovo arrivo

La cosa, chiaramente, non potrà fare a meno di generare parecchie polemiche in studio. Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, invece, rivelano che a fare un colpo di testa inatteso sarà Matteo Ranieri. Il ragazzo si troverà in studio senza corteggiatrici. Sia Federica sia Denise sono andate via e non sono più tornate. Per tale ragione, Maria lo inviterà a riflettere per capire se ha intenzione di andarle a riprendere o se vuole conoscere nuove dame.

Matteo, allora, lascerà la trasmissione e non vi ritornerà per tutta la puntata. Anche per Luca ci saranno dei cambiamenti. In particolar modo, vedremo che il ragazzo manderà via una corteggiatrice, probabilmente si tratta di Lilli, ma non vi è certezza in merito. Per lui, però, scenderà una nuova ragazza, della quale rimarrà particolarmente colpito, soprattutto, dal punto di vista fisico.