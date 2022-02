Due ex corteggiatrici di Uomini e Donne incinte? Ecco di chi si tratta e cosa è emerso (FOTO)

In queste ore sono circolate sul web delle informazioni alquanto interessanti inerenti due ex corteggiatrici di Uomini e Donne le quali potrebbero essere incinte. Le ragazze in questione hanno preso parte al trono classico del talk show pomeridiano in edizioni diverse.

La prima + Nicole Mazzocato, la quale ha partecipato al trono di Fabio Colloricchio, mentre la seconda è Cecilia Zagarrigo, che è stata nel trono di Carlo Pietropoli. Scopriamo, dunque, che cosa è emerso.

Due ex corteggiatrici incinte? La prima è Cecilia

L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni dei fan in cui ha appreso che due ex corteggiatrici di Uomini e Donne potrebbero essere incinte. La prima è Cecilia Zagarrigo, che è stata la scelta di Carlo. La ragazza, che si è sempre contraddistinta su Instagram per i suoi video ironici e per le sue battute sull’essere single, da qualche mese pare abbia trovato l’amore. Stando a quanto riportato da alcune segnalazioni, pare che la protagonista possa essere addirittura in dolce attesa.

A far nascere questo dubbio sono state alcune foto dalle quali si evincerebbe un pancino sospetto. Almeno per il momento, però, la ragazza ha deciso di non intervenire sulla faccenda. In molti si aspettavano che, data la sua simpatia, avrebbe subito smentito in maniera ironica la faccenda, ma questo non è avvenuto, pertanto, stanno cominciando a trapelare dei dubbi sul fatto che le voci possano essere vere. (Continua dopo la foto)

I rumors su Nicole in dolce attesa e sul possibile padre

La seconda delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne probabilmente incinte è Nicole Mazzocato. Su quest’ultima sono trapelate un bel po’ di voci. Alcuni utenti sostengono che la ragazza sia in dolce attesa, ma stia facendo di tutto per nascondere la cosa in quanto il padre sarebbe un ragazzo conosciuto da poco, con il quale non avrebbe una relazione seria. Anche nel suo caso il dubbio è stato insinuato da alcune foto che sono state pubblicate sui social.

Da tali scatti pare che la protagonista sfoggi un pancino un po’ rigonfio ed abbia un’aria diversa dal solito. Inoltre, c’è anche chi sostiene che la dama stia rimuovendo i commenti di quelle persone che fanno allusione al fatto che il padre sarebbe un ragazzo conosciuto da poco. Per contro, però, starebbe lasciando tutti quelli in cui le persone le fanno notare di aver “scoperto” che potrebbe essere incinta. Anche lei, però, non ha parlato apertamente. Non ci resta che attendere per saperne di più.