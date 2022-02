Il Paradiso delle signore spoiler 16 febbraio: la verità su Rocco, colpo di scena tra Flora e Umberto

Gli spoiler della puntata del 16 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Agnese apprenderà una notizia inaspettata su Rocco. Finalmente emergerà la verità sul suo conto dopo tanti segreti e eventi inattesi.

Tra Flora e Umberto, invece, si verificherà un colpo di scena molto interessante. Su di un altro versante, poi, vedremo che un evento inatteso farà riavvicinare molto Gloria ed Ezio. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Spunta la verità su Rocco nella puntata del 16 febbraio

Nella puntata di mercoledì 16 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio spronerà Sandro ad andare a conoscere di persona la cantante che interpreterà il suo brano al musicarello. Quando Recalcati se la troverà dinanzi, però, non avrà una buona impressione. Molto probabilmente, il protagonista è troppo offuscato dalla bravura di sua moglie Tina. In merito ad Agnese, invece, la donna si troverà a fare una scoperta inaspettata sul conto di Rocco.

La donna telefonerà ad Armando, il quale ha appena scoperto il motivo per il quale il giovane Amato è così misterioso. Rocco, infatti, ha perso la testa per un’altra donna, pertanto, le nozze con Maria potrebbero essere in serio pericolo. La giovane, però, sarà all’oscuro di tutto quello che il suo promesso sposo sta affrontando e dei ripensamenti che quest’ultimo ha sul loro matrimonio.

Colpo di scena al Paradiso delle signore tra Flora e Umberto

In seguito, poi, vedremo che Gloria si troverà ad assistere ad una scena davvero inaspettata. La protagonista, infatti, assisterà ad una donna in travaglio e mostrerà tutto il suo appoggio e il suo aiuto alla persona in questione. Nei paraggi si troverà anche Ezio, il quale non esiterà ad aiutare le due donne. Nel corso della puntata del 16 febbraio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che i due ex si riavvicineranno parecchio.

Vivere insieme questo evento inatteso li porterà ad avvicinarsi l’un l’altra. Inoltre, il momento di crisi che Colombo sta vivendo con Veronica non farà altro che favorire ancor di più l’avvicinamento a Gloria. Infine, l’ultimo colpo di scena riguarderà Umberto e Flora. La donna non potrà più negare di nutrire un sentimento per il commendatore. Anche quest’ultimo, dal canto suo, non reputerà indifferente la donna. Proprio per tale ragione, nella puntata in questione vedremo che tra i due accadrà un qualcosa di inaspettato. Intanto, Adelaide sarà ancora dispersa.