Ex tronista di Uomini e Donne gravemente malata: “Purtroppo è tornato più forte e cattivo” (FOTO)

In queste ore, il pubblico di Uomini e Donne è stato spiazzato da una notizia inaspettata che riguarda un’ex tronista del programma, che ha appreso di essere molto malata. Lei è stata tronista insieme a Serena Enardu. Stiamo parlando di Angela Artosin.

La donna si è trovata a lottare contro un brutto male per ben due volte e in entrambi i casi è riuscita a superare le difficoltà. Stavolta, però, la situazione sembra più complicata del previsto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Il drammatico annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne malata

L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin, ha scoperto di essere gravemente malata. La donna ha dato un tristissimo annuncio sul suo profilo Instagram, che ha lacerato il cuore di tutti i suoi fan. La protagonista ha detto che il carcinoma, di cui ha sofferto in precedenza per ben due volte, è ritornato. Rispetto alle precedenti occasioni, in cui lei riuscì a vincere le battaglie contro la malattia, stavolta la situazione appare notevolmente più compromessa.

Nel corso dello sfogo, infatti, la donna ha rivelato che la forma di tumore da cui è affetta è molto più grave ed aggressiva rispetto alle precedenti. Questo, chiaramente, non le impedirà di lottare fino alla fine nella speranza di sconfiggere questo male per la terza volta. Ad ogni modo, le sue certezze stanno cominciando a vacillare, così come la terra da sotto i suoi piedi sembra tremare.

Angela disperata, non ha la forza di reagire

Nello sfogo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere sparita dai social proprio in quanto è gravemente malata. In molti le stavano chiedendo che fine avesse fatto e con questo annuncio Angela ha chiarito la situazione. Naturalmente, le motivazione che l’hanno portata ad allontanarsi dai social sono drammatiche e nessuno le avrebbe mai volute apprendere. La Artosin, poi, ha anche detto di doversi sottoporre a svariati interventi, che certamente la destabilizzeranno parecchio.

Le parole di Angela sono davvero laceranti. La donna, infatti, ha detto che stavolta le mancano davvero le forze, in quanto sta cominciando a credere che la vita si stia quasi divertendo a massacrarla di sfighe e di eventi nefasti. Malgrado questo, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti per i messaggi di vicinanza e di affetto in quanto privatamente non ha la forza di rispondere a nessuno.