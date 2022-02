Uomini e Donne spoiler registrazioni 16 e 17 febbraio: lite tra Ida e Alessandro, ospiti speciali

Tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne durante le quali sono accaduti numerosi avvenimenti. Tra di essi c’è stato il ritorno in studio di una coppia molto famosi, ma non solo.

Matteo ha avuto modo di confrontarsi con Federica, almeno in parte, mentre Ida e Alessandro hanno avuto un pesante litigio. Nuovi cavalieri sono entrati a far parte del parterre. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Spoiler registrazione Uomini e Donne 16 febbraio: liti e chiarimenti

Nelle registrazioni del 16 e 17 febbraio di Uomini e Donne ne sono accadute di ogni. Partendo dal primo giorno, in tale occasione Gemma si è sfogata contro Nadia, in quanto la reputa una donna poco solidale. La nuova dama, nel frattempo, sta continuando ad uscire con Massimiliano e i due sono arrivati a compiere anche un passo molto importante. Diego e Gloria, invece, hanno avuto un momento di confronto in quanto pare che la dama sia rimasta pare di un comportamento del cavaliere. Tra Pinuccia e Alessandro, invece, è tornato il sereno, mentre Ida e Alessandro hanno discusso pesantemente.

Al trono classico, invece, Federica è venuta negli studi, ma non è potuta entrare in puntata a causa della febbre. Pertanto, la ragazza ha mandato un messaggio a distanza al tronista e i due si sono chiariti. Luca è uscito con Lilli. I due si stanno trovando bene, tuttavia, pare che lei sia molto più avanti di lui nella conoscenza. Questo farà nascere dei disguidi.

Anticipazioni 17 febbraio: tornano Sossio e Ursula

La registrazione del 17 febbraio di Uomini e Donne, invece, è stata caratterizzata dal ritorno in studio di Sossio e Ursula. Ida, invece, dopo l’accesa lite con Alessandro del giorno prima, ha deciso di accettare il numero di Ottavio e questo ha sollevato una grossa polemica. La conoscenza tra Diego e Gloria, invece, è giunta al capolinea. Armando ha avuto modo di conoscere una nuova spasimante, che è scesa per lui nella scorsa registrazione e i due si stanno conoscendo.

Matteo non era presente in studio nelle riprese del 17 febbraio, mentre Luca ha conosciuto una nuova corteggiatrice di nome Alessandra. A quanto pare, il ragazzo è ancora molto lontano dal prendere una decisione in merito al suo trono. Di Gemma, infine, non si è proprio parlato in quanto non ci sono nuovi aggiornamenti sul suo conto.