Uomini e Donne anticipazioni puntata 21 febbraio: rissa in studio, interviene la redazione, nuovi arrivi per Luca

Le anticipazioni della puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne rivelano che in studio scoppierà una discussione molto accesa tra due cavalieri del parterre degli over. Due coppie, invece, saranno davvero in sintonia.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci sarà spazio per Luca, il quale accoglierà ben quattro nuove corteggiatrici, mentre Matteo finirà il discorso con Federica lasciato in sospeso nella precedente puntata.

Anticipazioni 21 febbraio trono classico

La messa in onda di lunedì 21 febbraio di Uomini e Donne proseguirà da dove si è interrotta la puntata di venerdì. Nello specifico, dunque, vedremo che Matteo continuerà a parlare con Federica e tra i due sembrerà tornare finalmente il sereno. La conversazione, infatti, si concluderà con un ballo molto romantico tra i due. Il capitolo Denise, invece, sarà definitivamente chiuso. Pertanto, adesso bisognerà capire se Matteo farà scendere nuove corteggiatrici o se sceglierà Federica.

Luca, invece, uscirà con Lilli. Il ragazzo, però, non sarà estremamente preso da lei, sta di fatto che ammetterà che la corteggiatrice si trovi molto più avanti di lui. Per il tronista, poi, arriveranno quattro nuove corteggiatrici le quali si dichiareranno interessate ad approfondire la sua conoscenza. Al trono over, invece, ci sarà più di un evento degno di nota.

Rissa al trono over di Uomini e Donne

Tra Massimiliano e Nadia tutto sembrerà procedere a gonfie vele. I due, infatti, racconteranno come hanno trascorso la sera precedente e non ci saranno ulteriori aggiornamenti. Nella puntata di lunedì 21 febbraio di Uomini e Donne, però, vedremo anche che si parlerà di Ida e Alessandro. Anche tra loro le cose procederanno senza intoppi, tuttavia, in studio verrà intavolata una discussione molto forte tra due esponenti del parterre maschile.

In particolare, vedremo che Diego continuerà ad intervenire sulle dinamiche che riguardano i due esponenti e questo infastidirà parecchio Armando. Il napoletano, infatti, interverrà per prendere le difese di Ida e non potrà fare a meno di scontrarsi a muso duro con Diego. Tra i due si verrà a creare una discussione così accesa al punto da arrivare quasi a mettersi le mani addosso. Il peggio sarà sventato dall’intervento di Luca e di un membro della redazione. Al momento, però, non sappiamo se questa scena verrà mandata in onda o verrà censurata.