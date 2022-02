Oroscopo 22 febbraio 2022: Leone un po’ confusi, Acquario più decisi

Le previsioni dell’oroscopo del 22 febbraio esortano gli Ariete a cercare un cambiamento. Gli Acquario sono risoluti, mentre i Pesci devono essere cauti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Sul lavoro ci sono delle questioni da rivedere. Se avete da poco cominciato una nuova attività, allora è il caso di aprire gli occhi e di non fidarsi delle apparenze. In amore, invece, siete desiderosi di un cambiamento.

Toro. In amore è importante non compiere delle scelte affrettate. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 febbraio vi invitano ad essere più risoluti. Sul lavoro, invece, non prendete situazioni troppo di petto.

Gemelli. Le stelle vi invitano a non perdere i lumi della ragione. Anche se dovesse verificarsi un imprevisto è importante essere calmi e provare a trovare delle soluzioni. Badate di più alla vostra forma fisica.

Cancro. Giornata molto interessante dal punto di vista professionale. Ci sono delle buone possibilità per mettervi in gioco e per allargare i vostri orizzonti. Sia in amore sia nel lavoro dovete mettervi in gioco un po’ di più.

Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 22 febbraio denotano un inizio giornata un po’ contraddittorio. Siete indecisi su alcune decisioni che riguardano il vostro futuro, pertanto, cercate di non essere frettolosi.

Vergine. Lasciatevi andare un po’ di più in amore. Spesso tendete a comportarvi in maniera rigida finendo per perdervi delle cose belle. Nel lavoro, invece, cercate di essere un po’ più diffidenti e meno ingenui.

Previsioni 22 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Chi sta uscendo da una crisi, farebbe bene a guardare avanti. La Luna è favorevole, quindi, approfittate di questo momento per mettervi in gioco.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ stanchi, pertanto, la mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Ad ogni modo, verso il pomeriggio recupererete un po’ di forma fisica. Sul lavoro è necessario essere flessibili.

Sagittario. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Non siate troppo severi con voi stessi e cercate di non comportarvi in maniera troppo analitica. Il partner potrebbe risentirne parecchio.

Capricorno. L’Oroscopo del 22 febbraio vi invita ad essere audaci. Sul lavoro stanno per aprirsi delle opportunità, mentre dal punto di vista professionale è importante non prendersi troppo sul serio.

Acquario. In amore è necessario essere risoluti. Se una situazione sentimentale proprio non va, allora è il caso di darsi da fare per guardare avanti. Non voltatevi mai indietro. Sul lavoro è importante vivere dei momenti di cambiamento.

Pesci. Cercate di mantenere la calma dal punto di vista professionale. In questo periodo potrebbe essere molto facile perdere la pazienza, pertanto, cercate di non trascendere. In amore, invece, dovete fare un po’ il punto della situazione.