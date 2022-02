Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: Gloria delusa da Diego, malore per Federica

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di mercoledì 23 febbraio rivelano che al centro dello studio si accomoderanno Gloria e Diego. I due racconteranno come stiano procedendo le cose e non mancherà qualche piccolo battibecco.

Momenti estremamente concitati, però, ci saranno quando verrà chiamato in ballo Biagio, il quale si confronterà con Giuliana. Al trono over, invece, accadrà un fatto inaspettato a causa di un malore di Federica.

Scontri al trono over nella puntata del 23 febbraio

Nel corso della puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne vedremo che si comincerà con Gloria e Diego. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo e le cose sembreranno andare abbastanza bene. Ad un certo punto, però, la dama si sentirà nella posizione di rimproverare il suo spasimante a causa della sua scarsa presenza telefonicamente. Per lui, intanto, scenderà una nuova corteggiatrice.

Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che saranno chiamati all’attenzione Biagio e Giuliana. Quest’ultima paleserà la volontà di interrompere la loro conoscenza in quanto non si sente abbastanza trasportata da lui. In particolar modo, dirà di non pensarlo mai quando sta a casa da sola. Pertanto, anche se da vicino sono piuttosto complici, ha il timore di stare perdendo solo tempo, pertanto, deciderà di interrompere. Il tutto, chiaramente, sarà caratterizzato anche da un bel po’ di polemiche.

Il malore di Federica a Uomini e Donne

Nella puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne, poi, ci sarà spazio anche per Armando. Dopo aver visto capitolare un bel po’ di conoscenze, per il cavaliere arriverà una nuova dama. Che sia la volta buona? Vedremo. Al tono classico, invece, vedremo che Matteo verrà informato di un fatto alquanto increscioso che riguarda Federica. La ragazza era venuta in studio, tuttavia, dietro le quinte ha cominciato a sentirsi male.

Dato il periodo, la produzione ha provveduto subito a farle un tampone di controllo che, fortunatamente, è risultato negativo. Malgrado questo, però, la sua temperatura corporea è salita, pertanto, lo staff ha deciso di allontanarla e di non farla entrare in puntata. Matteo, allora, verrà messo al corrente di un filmato registrato dalla giovane nel quale lei gli palesa di tenerci moltissimo a lui. Il ragazzo, chiaramente, non potrà che rimanere molto felice di questa cosa.