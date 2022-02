Oroscopo 25 febbraio 2022: Toro senza vergogna, Scorpione a riposo

Secondo l’oroscopo del 25 febbraio, i Gemelli devono essere bravi a crearsi delle occasioni. I Sagittario non devono essere frettolosi, mentre i Toro sono spudorati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo irruenti nei rapporti interpersonali. Specie con le persone care è opportuno mantenere la calma, onde evitare di incappare in spiacevoli discussioni. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti all’orizzonte.

Toro. I nati sotto questo segno sono in una fase davvero intensa dal punto di vista delle emozioni. Siete spudorati e privi di ogni freno inibitorio. Questo vi consentirà di vivere delle situazioni davvero molto forti, attenti però a non scottarvi troppo.

Gemelli. Non aspettate che le cose vi capitino, ma fate qualcosa voi per far sì che ciò che desiderate si realizzi. In amore siete un po’ indecisi, forse una piccola delusione potrebbe avervi spezzato i passi. L’Oroscopo del 25 febbraio di invita a non abbattervi.

Cancro. Siete persone molto abitudinarie, tuttavia, in certi casi è necessario adattarsi alle novità. Ricordate che le cose non possono andare sempre come volete voi, ci sono anche situazioni fuori dal vostro controllo, fatevene una ragione.

Leone. In amore siete piuttosto audaci, anche se le condizioni non sono propriamente delle migliori. Ad ogni modo, voi siete dei combattenti, pertanto, riuscirete certamente ad affrontare ogni situazione.

Vergine. Sul lavoro è importante essere concentrati. In questo periodo vi sentite un po’ distratti, pertanto, cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Dal punto di vista sentimentale, invece, siate cauti.

Previsioni 25 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. A giocare con il fuoco si corre il rischio di rimanere scottati. Cercate di non essere troppo frettolosi e soffermatevi un po’ di più su ciò che avete a disposizione oggi. Sul lavoro, invece, è importante non lasciarsi intimidire.

Scorpione. Gli ultimi giorni sono stati un po’ frenetici per i nati sotto questo segno, pertanto, urge un po’ di riposo. Cercate di sbrigare entro oggi tutte le faccende più incresciose in modo da lasciare libero il fine settimana.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 25 febbraio vi invitano a fare un passo alla volta. Cercate di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa e adattatevi ai cambiamenti, quanto capitano.

Capricorno. Giornata abbastanza impegnativa per i nati sotto questo segno. Le stelle sono un po’ contraddittorie, pertanto, cercate di mantenere la calma. Sul lavoro è importante gestire al meglio il vostro tempo.

Acquario. In amore vi sentite piuttosto appagati e desiderosi di dare e ricevere amore. Se siete single, non abbiate troppa fretta e cercate di lasciare che le cose vengano da sé. Sul lavoro ci vuole un po’ di pausa.

Pesci. La paura di sbagliare potrebbe impedirvi di vivere delle esperienze uniche. Cercate di essere un po’ più temerari e contate di più su voi stessi. In amore è importante amare prima se stessi per essere amati dagli altri.