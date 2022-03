Il Paradiso delle signore spoiler 2 marzo: Maria disperata, Anna mente a Salvatore

Gli spoiler della puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Maria non riuscirà a riprendersi dopo quello che ha appreso in merito a Rocco. Flora, invece, avrà un confronto molto importante con Umberto.

Per quanto riguarda Dante, invece, l’uomo continuerà nel suo piano diabolico per distruggere Guarnieri e, nel frattempo, Adelaide continuerà ad essere all’oscuro di tutto. Anna, dal canto suo, non sarà onesta con Salvatore.

Dante procede nel suo piano contro Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di mercoledì 2 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Flora si recherà da Umberto per parlargli. La donna gli chiederà come intende muoversi nei confronti di Vittorio per quanto riguarda le sue recenti decisioni sul grande magazzino. Il commendatore, infatti, è stato costretto a cedere le sue quote a Dante, a causa di uno sporco ricatto da parte di quest’ultimo, Conti, però, continuerà ad essere all’oscuro della faccenda, ma a breve dovrà essere informato.

Romagnoli, infatti, continuerà a mettere in pratica il suo piano nel tentativo di rendere inerme Vittorio. Umberto, infatti, è stata quasi una sua pedina per riuscire ad arrivare al cuore della faccenda. Conti, infatti, presto verrà messo di fronte al fatto compiuto, ovvero, apprenderà l’inaspettata decisione presa da Umberto in merito alla cessione delle sue quote.

Segreti e addii nella puntata del 2 marzo

Prima che questo accada, però, nella puntata del 2 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Tina e Sandro decideranno di tornare a Londra insieme. I due, ormai, si sono riconciliati, pertanto, decideranno di andare via insieme. Ad ogni modo, Vittorio deciderà di salutare in bellezza i due protagonisti organizzando per loro una festa a sorpresa. Maria, dal canto suo, continuerà ad essere molto delusa per quanto appreso sul conto di Rocco.

La ragazza, infatti, proprio non riuscirà a risollevarsi dal turbinio di disperazione in cui è piombata a causa di quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito. Su di un altro versante, poi, vedremo che Anna non si comporterà in maniera decisamente sincera nei confronti di Salvatore. Nello specifico, la donna non rivelerà al giovane Amato che sua figlia Irene abbia preso davvero in maniera pessima la decisione di trasferirsi a Milano. Questo, chiaramente, potrebbe far nascere dei conflitti e delle incomprensioni tra i due innamorati.