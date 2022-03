Oroscopo 6 marzo 2022, classifica Leone audaci, Acquario amorevoli

Le previsioni dell’oroscopo del 6 marzo esortano i nati sotto il segno del Toro a non mollare. I Leone sono in ottima forma, mentre i Sagittario sono un po’ confusi sentimentalmente.

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Ottimo momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto audaci e pieni di risorse. Presto arriveranno delle soddisfazioni importanti. Per il momento, però, è meglio mantenere sempre i piedi saldi per terra.

2 Ariete. La giornata odierna si prospetta molto produttiva. Soprattutto la mattina si rivelerà particolarmente interessante e piena di cose da fare. Al contempo, però, concedetevi un po’ di tempo per voi e per le persone a cui tenete.

3 Pesci. Non siate troppo rigidi. Questo è un momento molto proficuo. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale ci sono delle benne occasioni in arrivo. In amore amate avere l’esclusiva e non tollerate di essere messi al secondo posto.

4 Bilancia. Le emozioni sono un po’ ballerine in questo periodo. La razionalità potrebbe abbandonarvi, almeno per un paio di giorni, pertanto, cercate di vivervi appieno le esperienze che vi capiteranno gettandovi a capofitto.

5 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 marzo denotano un momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Siete desiderosi di vivere il partner e di lasciarvi andare. Adesso è il momento di non fermarsi.

6 Scorpione. In amore di solito avete bisogno del contatto fisico. Nel momento in cui questo non si verifica, andate in confusione. La chimica è una parte fondamentale per il vostro modo di vedere le relazioni. Sul lavoro siete molto razionali, forse troppo.

Previsioni 6 marzo ultimi sei segni

7 Capricorno. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Naturalmente, è importante capire quali sono le persone con le quali potrete aprirvi e quali, invece, sarebbe opportuno allontanare. È il momento di fare una cernita dei vostri rapporti.

8 Sagittario. Siete un po’ confusi dal punto di vista sentimentale. La lontananza ricordate che è come il vento, alimenta i piccoli fuochi e spegne quelli piccoli. Se vivete un rapporto a distanza, dunque, vivetelo come una prova.

9 Toro. Siete persone forti e tenaci, ma anche a voi capitano i momenti no e quelli in cui sentite il bisogno di sfogarvi. Apritevi con le persone care e non tenetevi tutto dentro. Sul lavoro è importante prendere una posizione definita.

10 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 6 marzo vi invitano a prendere con maggiore leggerezza alcune faccende. Specie per quanto riguarda la vita sentimentale dovete essere un po’ più liberi e scevri di freni inibitori.

11 Cancro. In ambito professionale potrebbe nascere qualche piccolo dissenso. Cercate di approfittare di questa domenica per riposare e per ricaricarvi in modo da affrontare al top la prossima settimana, la quale sarà piuttosto impegnativa.

12 Vergine. Non siate troppo pesanti in amore. Anche se qualcosa dovesse non piacervi appieno, cercate di agire con moderazione. I torti subiti non si dimenticano, tuttavia, è il caso di andare avanti e di non serbare rancore.