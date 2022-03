Uomini e Donne anticipazioni: imprevisto per Ida e Alessandro, Matteo spiazza ancora

Nella registrazione del 9 marzo di Uomini e Donne ci sono stati diversi avvenimenti degni di nota secondo le anticipazioni, sia per quanto riguarda il trono over sia quello classico. Per quanto riguarda il primo, al centro dell’attenzione ci sono finiti soprattutto Ida e Alessandro.

A quanto pare, la coppia proprio non riesce a decollare e nella registrazione in questione hanno svelato un piccolo imprevisto. In merito al trono classico, invece, Matteo sta dando luogo a comportamenti alquanto contraddittori. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

L’imprevisto per Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” sono trapelate le nuove anticipazioni di Uomini e Donne. La registrazione in questione è quella del 9 marzo, e ricordiamo ce ne sarà un’altra anche nella giornata del 10. Ad ogni modo, per quanto riguarda le informazioni trapelate dalle persone presenti in studio, pare che di Gemma non si sia molto parlato. Dopo il due di picche di Franco, infatti, per la dama pare non ci siano nuovi spasimanti.

In merito a Ida, invece, la donna pare stia seguendo un po’ la scia della sua amica. Lei e Alessandro si sarebbero dovuti concedere un rilassante week-end, durante il quale si sarebbero dovuti riavvicinare. Questo, però, non è accaduto. A quanto pare ci sono stati degli imprevisti che hanno impedito ai due di trascorrere del tempo insieme, pertanto, hanno deciso di rimandare l’evento.

Anticipazioni trono classico: Matteo super confuso

Matteo, invece, ha dato luogo ad un nuovo colpo di scena. Dopo aver eliminato Federica nella registrazione dell’1 marzo, infatti, il ragazzo ha deciso di andare a riprenderla. In particolar modo, è andato a casa sua e si è profondamente scusato con lei per come l’ha trattata. Lei ha deciso di accettare le scuse, pertanto, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la ragazza sia tornata in studio. In tale occasione, ha avuto anche un diverbio piuttosto acceso con Valeria, che sembra determinata a conquistare il cuore di Ranieri.

Luca, invece, è sempre più confuso tra Soraya e Lilli. Il giovane le ha portate tutte e due in esterna e non sembra minimamente vicino a prendere una decisione. Per quanto riguarda Pinuccia e Alessandro, infine, tra i due non vi è possibilità di riconciliazione. Tina, poi, come suo solito coglierà la palla al balzo per attaccare duramente la dama del trono over che, per l’ennesima volta, scoppierà a piangere.