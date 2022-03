Anticipazioni registrazione 10 marzo Uomini e Donne: resa dei conti per Ida e Alessandro, Armando e Diego litigano

Il 10 marzo è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni sono state fornite dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over”. Stando a quanto emerso, pare che gli animi siano stai piuttosto concitati, soprattutto al trono over.

Ida e Alessandro, infatti, sono giunti ad un punto di non ritorno. Per quanto riguarda Armando, invece, il cavaliere è uscito con due nuove dame ed ha avuto un diverbio molto acceso con Diego. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Registrazione 10 marzo: cosa è successo al trono over

Nel corso della registrazione del 10 marzo di Uomini e Donne Tina e Pinuccia hanno avuto un diverbio accesissimo. La dama del trono over ha manifestato la volontà di uscire il signor Mauro. Quest’ultimo, però, non è sembrato affatto propenso a cimentarsi in questa nuova conoscenza, pertanto, la donna è rimasta molto male. Sulla faccenda è intervenuta Tina, che non ha potuto fare a meno di attaccare immediatamente la sua acerrima nemica. Le due, così si sono cimentate in un nuovo ed estenuante scontro.

Al termine, però, Alessandro ha invitato Pinuccia a ballare, così i due hanno danzato sotto le note di una canzone. Successivamente, poi, è stata la volta di Ida e Alessandro. I due si sono seduti al centro studio ed hanno deciso di interrompere la loro relazione. La donna è scoppiata in lacrime in quanto ha ammesso di essersi innamorata del cavaliere. Allo scopo di rendere il clima più leggero, poi, Maria De Filippi ha chiamato in studio un ospite speciale.

Lite accesa e spoiler trono classico di Uomini e Donne

Nello specifico, si tratta di Umberto, ballerino di Amici. Il ragazzo ha invitato la Platano a ballare e i due si sono cimentati in una salsa. Restando sempre in tema di trono over, poi, Armando è uscito con due nuove dame, Aneta e Alessandra. Una delle due usciva con Diego, ma poi i due hanno interrotto la loro conoscenza. In studio, però, durante la registrazione del 10 marzo di Uomini e Donne, c’è stata una lite molto accesa tra i due cavalieri.

Al trono classico, infine, si è parlato solo di Matteo. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna Valeria e i due sono stati molto bene. Della situazione è stata molto gelosa Federica. Al momento del ballo, poi, quest’ultima e il tronista hanno ballato insieme e pare si siano chiariti.