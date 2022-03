Oroscopo 13 marzo 2022, classifica: Vergine timorosi, Pesci in risalita

Secondo l’oroscopo del 13 marzo, i nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero ricevere delle sorprese inaspettate. I Vergine sono un po’ inibiti, mentre gli Ariete devono essere meno orgogliosi.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Giornata decisamente entusiasmante per voi. In amore potreste essere spiazzati da una sorpresa inaspettata. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, attenti, perché potreste rimanere colpiti da qualcuno.

2 Pesci. Ottimo momento per i nati sotto questo segno per emergere. La giornata odierna procederà in maniera piuttosto serena e tranquilla. Cercate di ricaricare le energie per affrontare al meglio la prossima settimana, che sarà molto produttiva.

3 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 marzo vi invitano ad allargare i vostri orizzonti per quanto riguarda le amicizie. Anche in amore è bene che siate meno pretenziosi, soprattutto se siete single. Adattatevi ai cambiamenti.

4 Toro. Oggi siete sicuramente più ottimisti rispetto ai giorni appena trascorsi. Se avete avuto delle difficoltà sul lavoro, a partire da oggi ci saranno dei miglioramenti. Preparatevi perché nelle prossime settimane potrebbero esserci delle interessanti novità.

5 Sagittario. In amore se siete in bilico è opportuno che prendiate una decisione. l’incertezza è un po’ un vostro difetto, ad ogni modo, è bello anche vivere alla giornata qualche volta. Sul lavoro aprite gli occhi e allargate le braccia alle nuove occasioni.

6 Scorpione. Buon momento per cominciare un nuovo progetto. Sul lavoro potrebbe nascere qualche divergenza, cercate di mantenere la calma. In ambito sentimentale, invece, è meglio essere cauti e non prendere decisioni troppo affrettate.

Previsioni ultime sei posizioni del 13 marzo

7 Vergine. In questo periodo siete un po’ bloccati dalla paura di sbagliare e di commettere qualche errore indesiderato. In questo modo, però, correte il rischio di non vivere appieno le emozioni e le occasioni che la vita vi pone dinanzi.

8 Capricorno. Le nuove conoscenze sono sempre ben accette nella vostra vita. Siete persone molto espansive, che amano mettersi in gioco e desiderano sempre vivere esperienze nuove. Ad ogni modo, certe volte è importante anche vivere nella tranquillità.

9 Leone. Amate lo sport e tutto quello che vi serve per stare in forma. Approfittate di questa domenica per dedicarvi un po’ di più alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Siete un po’ stanchi, pertanto, cercate di fare il possibile per recuperare.

10 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 13 marzo vi invitano a mettere da parte l’orgoglio in amore. In ambito professionale, invece, è importante essere sempre fedeli alle cause sposate in origine e non dovete cambiare idea solamente perché la vostra potrebbe essere impopolare.

11 Bilancia. Siate pazienti e non perdete la pazienza al minimo problema. Anche se vi dovesse capitare qualche imprevisto, cercate di prendere sempre il lato positivo delle cose. In certe circostanze gli impedimenti sono giovamenti.

12 Gemelli. Questa non + certamente la giornata adatta per chiarire le faccende in sospeso. Siete un po’ nervosi, pertanto, potrebbe essere molto semplice perdere il controllo e dire o fare cose di cui potreste pentirvi.