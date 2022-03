Terremoto a La Pupa e il Secchione Show, arriva Lulù Selassiè: ecco perché e scontro di fuoco

Martedì 22 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show e tra i concorrenti arriverà Lulù Selassiè. Se i telespettatori del GF Vip credevano di essersi “liberati” dei concorrenti una volta spenti i riflettori della casa più spiata d’Italia, si sbagliavano di grosso.

Il programma di Barbara D’Urso, infatti, sembra essere un’appendice del reality show di Canale 5. Oltre a Soleil Sorge, la ex di Alex Belli e la compagna di Amedeo Goria, adesso arriverà un altro volto legato al programma di Signorini. Vediamo cosa accadrà nella prossima puntata.

Perché Lulù Selassiè sarà a La Pupa e il Secchione Show?

A La Pupa e il Secchione Show sta per arrivare il terremoto che prende il nome di Lulù Selassiè. La principessa, infatti, sarà in studio nel corso della puntata del 22 marzo del programma in onda su Italia 1. La giovane vestirà i panni di pupa per una notte, pertanto, si cimenterà in simpatici ed esilaranti siparietti sfoggiando le due “doti” da perfetta pupa. Al momento, però, pare che la permanenza della protagonista all’interno del reality show sia limitata solamente alla puntata in questione.

Se riuscirà ad intrattenere il pubblico a dovere, però, non è escluso che le cose possano cambiare. Come se non bastasse, poi, nel corso della puntata in questione ci sarà anche un altro nuovo ingresso, ovvero, quello di Gianmarco Onestini in qualità di secchione. Il protagonista, dunque, entrerà a far parte a tutti gli effetti del programma e scopriremo quale sarà la pupa che gli verrà assegnata.

Altre anticipazioni sulla puntata del 22 marzo

Oltre che l’ingresso di Gianmarco e di Lulù Selassiè, la puntata del 22 marzo de La Pupa e il Secchione Show sarà segnata anche da uno scontro molto acceso. In questi giorni, infatti, Mila Suarez è stata molto vicina al compagno di Guenda Goria. I due hanno dormito anche nello stesso letto, cosa che certamente non ha fatto piacere alla figlia di Maria Teresa Ruta. Proprio per tale ragione, la ragazza interverrà nel corso della puntata per uno scontro al veleno contro la concorrente.

Inoltre, sarà dato spazio anche al fulcro dello show, ovvero, le prove in cui si cimenteranno l e pupe e i secchioni. La coppia che non riuscirà a superare i test verrà eliminata dalla trasmissione. In merito ad Antonella Elia, invece, la donna pare sia ancora positiva al covid, quindi, probabilmente sarà ancora in collegamento da casa. Mentre Paola Caruso sembrerebbe intenzionata a non prendere più parte al programma.