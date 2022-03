Biagio D’Anelli a letto con la sua ex? Spuntano immagini scottanti e pesanti insinuazioni (FOTO)

In queste ore, Biagio D’Anelli ha pubblicato una foto su Instagram che sta generando molto sgomento in quanto si è mostrato a letto con quella che sembra essere la sua ex. L’ex concorrente del GF Vip ha pubblicato uno scatto alquanto piccante e altamente criptico.

L’immagine ha fatto il giro del web in men che non si dica, così come le pesanti insinuazioni sul suo conto. A dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato l’influencer Alessandro Rosica. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La foto criptica di Biagio D’Anelli a letto con la sua presunta ex

Biagio D’Anelli ha certamente trovato il modo di far parlare di sé a causa di una foto a letto, probabilmente con la sua ex. L’immagine è stata pubblicata stanotte e inquadra le gambe dell’ex gieffino su cui è poggiata la mano molto curata di una donna. In molti hanno insinuato che la persona in questione possa essere la sua ex fidanzata Silvana. Quest’ultima fu lasciata durante l’esperienza di Biagio al GF Vip.

Il protagonista decise di interrompere la storia con la modella tedesca per cimentarsi in quella con Miriana Trevisan, drasticamente capitolata una volta spenti i riflettori del reality show. Ad ogni modo, il protagonista ha subito trovato il modo di far parlare di sé pubblicando una foto alquanto criptica. Ad ogni modo, a fare qualche insinuazione in più sulla faccenda è stato Rosica. (Continua dopo la foto)

Le gravi insinuazioni di Alessandro Rosica

L’infliuencer, infatti, ha commentato la foto di Biagio D’Anelli a letto, probabilmente, con la sua ex e non ha potuto fare a meno di dargli del falso. Secondo il suo punto di vista, infatti, Biagio avrebbe mentito su tutti i fronti. Innanzitutto, Silvana non sarebbe la sua ex, ma la sua fidanzata. D’Anelli, infatti, intratterrebbe una relazione con lei ancora oggi, ma non è tutto. Stando a quanto rivelato da Rosica, Biagio avrebbe anche altre donne a Milano.

La persona presente nella sua foto, quindi, potrebbe essere una delle sue ipotetiche frequentazioni. In tutto ciò, Silvana accetterebbe l0infedeltà del suo uomo in quanto fortemente plagiata da lui, pertanto, finirebbe per credere ad ogni singola cosa che lui le dice. Per Alessandro, quella di Biagio sarebbe stata solo una trovata per tornare al centro dei riflettori e per far parlare di sé. Ebbene, se così fosse, D’Anelli sta riuscendo appieno nel suo piano.