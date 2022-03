Oroscopo 28 marzo 2022: Gemelli introversi, Sagittario indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 marzo esortano i nati sotto il segno del Leone a mantenere la calma in quanto la Luna è un po’ opposta. I Sagittario sono un po’ confusi, mentre i Capricorno possono mettersi in gioco, soprattutto in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenti a non compiere il passo più lungo della gamba. In ambito sentimentale ci sono delle belle opportunità in arrivo, ma dovete cercare di essere scaltri. Dal punto di vista del lavoro, invece, siete sempre in tempo per cambiare idea se qualcosa non vi garba.

Toro. Giornata un po’ controversa. La settimana non comincia esattamente nel migliore dei modi, pertanto, cercate di non farvi prendere troppo dal panico. In ambito professionale ci sono delle faccende da mettere a posto.

Gemelli. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento nel quale prevarrà il sentimento di introversione. In ambito professionale è importante non perdere la pazienza anche per le questioni più futili.

Cancro. Se ci sono delle questioni da risolvere, fatelo nella mattinata. Imparate a gestire meglio il vostro tempo in modo da riuscire ad adempiere a tutti gli incarichi che vi siete prefissati. Dal punto di vista professionale bisogna essere audaci.

Leone. La Lula è un po’ opposta, pertanto, questo potrebbe favorire la nascita di qualche piccola divergenza. In ambito professionale è importante essere onesti e sinceri e, soprattutto, non sovraccaricatevi di troppe responsabilità.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda l’amore secondo l’oroscopo del 28 marzo. Una sorpresa potrebbe scaldare anche i cuori più freddi e solitari. Se siete single, cercate di allargare i vostri orizzonti in quanto ci sono delle ottime opportunità per emergere.

Previsioni 28 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Inizio settimana decisamente migliore rispetto a quello scorso. Oggi vi sentite più carichi, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. Ina more è importante essere risoluti e comprensivi allo stesso tempo. Non perdetevi in chiacchiere.

Scorpione. se nel corso del fine settimana siete riusciti a rilassarvi un po’, oggi potrete ripartire con il piede giusto. Ci sono alcune faccende da sistemare, ma nulla che non possa risolversi nel giro di qualche ora. Poi dedicatevi anche ai vostri hobbies.

Sagittario. Se le decisioni da prendere sono tante, anche l’indecisione potrebbe essere notevole. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di mostrarvi particolarmente risoluti. In amore dovete ingoiare qualche rospo.

Capricorno. Secondo l’oroscopo del giorno 28 marzo, i nati sotto questo segno possono mettersi in gioco al 100% in amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno mostrarsi calmi e risoluti anche se dovesse accadere qualche piccolo contrattempo.

Acquario. Interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale. Oggi riuscirete a sviscerare delle questioni piuttosto interessanti. In ambito professionale è il caso di far prevalere le vostre idee, ma cercate di farlo con leggerezza e diplomazia.

Pesci. Non siate troppo snob e allargate i vostri orizzonti anche a situazioni nuove. Imparate a controllare un po’ di più le vostre emozioni, almeno per quanto riguarda la sfera professionale. I più giovani avranno delle opportunità da cogliere al volo.