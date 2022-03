All’Isola dei famosi sbarca l’ex di Valeria Marini e Antonella Elia? La rivelazione bomba

In queste ore è trapelata una notizia davvero interessante che riguarda l’Isola dei famosi e l’ingresso di un nuovo protagonista. Si vocifera, infatti, che presto il cast del reality show di Canale 5 possa arricchirsi con l’arrivo di un nuovo membro.

Il suo nome fa parecchio scalpore in quanto è stato l’ex di Valeria Marini e di Antonella Elia. Le due donne, infatti, si sono trovate ad essere rivali per molto tempo proprio a causa di questa situazione. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Ecco chi è l’ex della Marini e della Elia che dovrebbe sbarcare all’isola dei famosi

Il cast dell’isola dei famosi 2022 è in continuo divenire. Presto sbarcheranno in Honduras nuovi protagonisti. Se alcuni di loro sono già noti, ci sono altri personaggi dei quali non vi è stata nessuna conferma ufficiale. Tra di loro c’è un ex sia di Valeria Marini sia di Antonella Elia. Lui è Marco Senise, conduttore e storico volto di Forum. Quest’ultimo ha generato tanta rivalità tra le due showgirl del mondo della televisione.

In una precedente occasione, infatti, il protagonista aveva rivelato di essere stato sedotto dalla Marini mentre era ancora impegnato in una relazione con Antonella. Tra lui e Valeria, però, ci sarebbe stata solo una simpatia e non un rapporto vero e proprio. Ad ogni modo, questo è bastato per inimicare considerevolmente le due donne. La rivalità tra le due è stata piuttosto palese anche in occasione della loro partecipazione ad una precedente edizione del GF Vip.

I prossimi sbarchi nel reality show

A sganciare questa bomba sull’Isola dei famosi è stato il giornalista Riccardo Signoretti. Quest’ultimo ha commentato un post su Instagram in cui ha svelato che Marco Senise sarà uno dei prossimi concorrenti del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Ad ogni modo, lui non è l’unico protagonista che presto potrebbe prendere parte al programma. Già noti, infatti, sono i nomi di Guendalina ed Edoardo Tavassi.

I due stanno tardando il loro ingresso per ragioni che, almeno per il momento, non sembra siano state rese note. Oltre a loro, però, dovranno sbarcare nel reality show anche i Cugini di Campagna, i quali sono stati costretti a rimandare il loro ingresso a causa della positività al covid di uno di loro. Al momento risultano ancora in isolamento, pertanto, bisognerà attendere ancora un altro po’ di tempo per vederli entrare a far parte del gioco.