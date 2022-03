Luca Onestini arriva la stoccata a Soleil Sorge: l’ex interviene per difendere suo fratello

Martedì 29 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. L’appuntamento è stato contraddistinto da molti avvenimenti, tra cui uno scontro tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge in cui non ha potuto evitare di intromettersi Luca.

Quest’ultimo è il fratello del secchione, ma anche l’ex fidanzato dell’opinionista. Per tale motivo, il protagonista è intervenuto con un commento alquanto pungente nei riguardi della sua ex. Vediamo cosa è emerso.

Scontro tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge

La scorsa puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata animata da un disguido tra Soleil Sorge e Gianmarco e sulla faccenda è intervenuto Luca Onestini. Tutto è cominciato nel momento in cui Barbara D’Urso ha chiesto a Gianmarco e a Francesco Chiofalo di raccontare i motivi che li hanno spinti a litigare in questi giorni. I due hanno avuto degli screzi piuttosto accesi che li hanno portati a generare un clima piuttosto teso nella villa.

La puntata, dunque, è stata l’occasione perfetta per portare alla luce queste dinamiche e per risolvere le faccende in sospeso. Al termine dello scontro, poi, Gianmarco si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, in quanto molto provato per quanto accaduto. Il suo comportamento, però, ha generato l’immediata reazione di Soleil. Quest’ultima, infatti, ha preso la parola per attaccare il ragazzo e per dirgli di essere ridicolo a reagire in questo modo.

Luca Onestini contro la sua ex fidanzata

A suo avviso, infatti, la sua è stata una reazione troppo eccessiva data la futilità della questione. Gianmarco, però, si è difeso dicendo di voler essere libero di esprimere le sue emozioni come meglio crede. Sulla faccenda, però, non ha potuto esimersi dall’intervenire Luca Onestini, il quale si è lasciato scappare una stoccata contro Soleil Sorge. In molti aspettavano questo momento e, finalmente, è arrivato.

Luca, infatti, ha accusato la sua ex di essersi comportata in maniera sbagliata e rancorosa. A suo avviso, infatti, il suo intervento sarebbe stato generato dal risentimento che nutre nei confronti del suo ex cognato, pertanto, risulta imparziale. Il giovane, poi, ci ha tenuto a ribadire quanto sia importante tutelare e lasciare prevalere sempre le emozioni in una persona, in quanto sono la cosa più vera che possa esserci. Tra i commenti, però, in molti si sono schierati dalla parte di Soleil reputando l’intervento di Luca decisamente inopportuno.