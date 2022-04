Alex e Delia hanno organizzato una finta paparazzata con Antonio Medugno? “Caduto nel tranello” (VIDEO)

In queste ore sul web sta circolando una notizia alquanto interessante che riguarda Alex e Delia e il fatto che pare abbiano organizzato una finta paparazzata. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha pubblicato il contenuto di una segnalazione su Instagram.

Stando a quanto emerso, pare che i due ex volti del GF Vip abbiano provato ad organizzare un finto gossip per tornare alla ribalta con un nuovo scoop. Nella faccenda è stato coinvolto anche Antonio Medugno. Vediamo cosa è successo.

La segnalazione di Deianira sul piano di Alex e Delia

Alex e Delia sono tornati al centro del gossip a causa di una finta paparazzata che pare avessero architettato. A diffondere la notizia è stata Deianira, la quale ha detto di essere venuta a conoscenza del fatto attraverso delle segnalazioni. La donna ha detto che Belli avrebbe contattato Antonio Medugno chiedendogli un incontro per questioni lavorative. Il ragazzo avrebbe accettato ma, una volta giunto all’appuntamento, ad aspettarlo ha trovato solo Delia.

Quest’ultima ha cominciato a comportarsi in maniera piuttosto ambigua mostrandosi particolarmente affettuosa nei suoi confronti. Antonio è rimasto perplesso e si è subito messo in contatto con i suo manager per chiedergli delle spiegazione. In quel momento, allora, i protagonisti sono riusciti a risalire a tutto. (Continua dopo la foto)

Antonio Medugno parla della finta paparazzata

Nello specifico, pare che Alex e Delia abbiano provato ad organizzare una finta paparazzata per far parlare di sé. I due protagonisti non sono affatto intervenuti sulla faccenda, ma ci ha pensato Antonio a dare qualche informazione in più. Il ragazzo, infatti, ha raccontato come siano andate le cose ed ha confermato integralmente la versione di Deianira. In seguito, poi, ha aggiunto altri dettagli. In particolare ha detto di aver chiacchierato un po’ con Delia nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrare Alex e poi si è defilato, capendo che si trattasse di una “trappola”.

Successivamente, poi, il ragazzo si è messo in contatto con il suo manager, il quale gli ha spiegato come stessero realmente le cose. Pare che il paparazzo che avrebbe dovuto scattare le foto di questo finto gossip fosse Alex Fiumara. Quest’ultimo, però, stando a quanto rivelato dalla Marzano, si sarebbe rifiutato di fare questi teatrini. Per ora Belli e la Duran non si sono difesi in nessun modo. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno. (Continua dopo il video)

Intanto è arrivata anche la replica di Alex, che ha detto questo:

https://mobile.twitter.com/AXBproduction/status/1509420348160327681