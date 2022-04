Oroscopo 3 aprile 2022, classifica: Gemelli sottotono, scelte per Sagittario

Secondo l’oroscopo del 3 aprile, i nati sotto il segno del Toro non devono badare a ciò che pensano gli altri. I Cancro sono favoriti dal punto di vista delle relazioni, mentre i Sagittario devono prendere delle decisioni.

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. Momento fervido di opportunità. Per voi sta per cominciare una fase astrale decisamente florida, pertanto, approfittatene per risolvere delle faccende in sospeso. Anche in amore ci saranno delle importanti decisioni da prendere.

2 Scorpione. le previsioni dell’oroscopo del 3 aprile vi invitano a prendere in mano la vostra vita. Aprile sarà un mese molto importante per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, tutto procederà senza troppi intoppi.

3 Acquario. Le stelle sono un po’ ballerine in questo periodo. Mentre vi sentite il morale a terra, improvvisamente le cose andranno a migliorare e comincerete a stare molto meglio. Dal punto di vista delle relazioni bisogna essere intraprendenti.

4 Vergine. Questo è un ottimo momento per mettervi in gioco. Cercate di essere produttivi e audaci, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, qualche alto e basso potrebbe rendere il vostro umore un po’ altalenante.

5 Cancro. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Se siete single ci sono ottime opportunità in questo periodo di fare delle conoscenze interessanti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, non lasciatevi condizionare dalle opinioni altrui.

6 Capricorno. Non abbiate timore o vergogna di chiedere aiuto agli altri se necessario. Se non riuscite a portare a termine un compito che vi è stato assegnato, non perdete la pazienza, ricordate che con la calma si riesce ad ottenere tutto.

Previsioni astrali 3 aprile ultimi sei segni

7 Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 3 aprile pongono i nati sotto questo segno di fronte delle scelte. In questi giorni potreste trovarvi a dover prendere delle decisioni estremamente importanti che riguardano la vostra vita.

8 Pesci. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere scaltri, più degli altri. In certi ambienti la concorrenza è spietata, pertanto, cercate di essere cauti. In ambito sentimentale è meglio non fare scelte affrettate.

9 Bilancia. Imparate ad ascoltare un po’ di più. Spesso tendete ad esprimere giudizi senza ragionare in maniera accurata e ponderata. Se alcuni problemi vi sembrano insormontabili, fermatevi un attimo e prendete la giusta distanza dalle cose, vedrete che cambierete opinione.

10 Ariete. Non siate troppo frettolosi, soprattutto nel lavoro. Ci sono delle cose da chiarie, anche in ambito sentimentale. Nella vita è importante essere molto chiari e non tirare troppo la corda, altrimenti si può spezzare.

11 Toro. Siete un po’ tesi per una notizia. In amore potrebbe nascere qualche piccola controversia, ma cercate di mantenere la calma. Non prendete decisioni di cui non siete fermamente convinti. Non vi lasciate condizionare dagli altri.

12 Gemelli. I nati sotto questo segno sono un po’ sottotono. Gli ultimi giorni sono stati estremamente movimentati, pertanto, potreste aver perso un po’ le forze. Approfittate di questa domenica per rilassarvi un po’ in più.