Uomini e Donne spoiler 13 aprile: Pinuccia show e decisioni tra gli over

Gli spoiler della puntata del 13 aprile di Uomini e Donne rivelano che si comincerà con gli esponenti del trono over. Ieri, infatti, Maria De Filippi si è soffermata soprattutto sui più giovani, pertanto, quest’oggi si passerà agli altri.

Nel corso della messa in onda assisteremo ad un nuovo scontro tra Tina e Pinuccia. Le loro discussioni, ormai, hanno preso il posto di quelle tra Gemma e la Cipollari. Riccardo e Biagio, invece, prenderanno delle decisioni.

Nella puntata del 13 aprile: Riccardo chiude con Gloria

Nel corso della puntata del 13 aprile di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente Pinuccia. La conduttrice, ormai, non può fare a meno di tirarla in causa e i suoi interventi vanno immediatamente a scatenare le reazioni iraconde di Tina Cipollari. Le due, dunque, avranno un diverbio piuttosto acceso. Successivamente, poi, si passerà a parlare di altri esponenti del trono over.

Per quanto riguarda Riccardo, quest’ultimo ha fatto la conoscenza di Gloria. I due hanno cominciato a frequentarsi, tuttavia, le cose non sono affatto andate nel migliore dei modi. Nella puntata in questione, infatti, i due spiegheranno di essere giunti alla conclusione di interrompere la loro conoscenza. Nella faccenda non potrà non intervenire Ida Platano che, ormai, sembra abbia instaurato un rapporto molto cordiale con il suo ex. Durante la puntata, infatti, assisteremo anche ad un ballo tra i due che fomenterà i dubbi di chi pensa che i due provino ancora qualcosa l’uno per l’altra.

Biagio prende una decisione a Uomini e Donne

Successivamente, poi, nella messa in onda del 13 aprile verrà dato spazio ad altri esponenti del trono over di uomini e Donne. Nello specifico, ci si soffermerà su Biagio. Quest’ultimo stava conoscendo Iolanda, tuttavia, la situazione ha preso una brutta piega. Il cavaliere, infatti, deciderà di interrompere la conoscenza della dama. In studio, chiaramente, non mancheranno le discussioni, in quanto quando il napoletano è a centro studio i litigi sono assicurati.

Altro protagonista di queste settimane, poi, è anche Alessandro. Dopo aver interrotto la storia con Ida, in un modo anche piuttosto brusco, il protagonista ha deciso di conoscere altre donne. Nella puntata odierna vedremo che per lui scenderanno tre dame. Dopo averle lasciate parlare, però, il giovane spiegherà di essere intenzionato ad approfondire la conoscenza solo di una di loro.