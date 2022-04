Cecilia Rodriguez torna a parlare della prova falsata all’Isola dei famosi: cosa è successo davvero (VIDEO)

I telespettatori dell’Isola dei famosi sono rimasti basiti nel momento in cui Cecilia Rodriguez ha parlato di prove falsate all’interno del reality show. Sia in studio sia da casa, infatti, molti hanno cominciato a farsi delle domande asserendo che la showgirl si fosse lasciata scappare qualcosa di troppo.

Considerando il polverone sollevato, quindi, la giovane ha sentito il bisogno di intervenire per chiarire, una volta per tutte. la situazione. Scopriamo, dunque, cosa ha detto in sua “discolpa” la protagonista.

Cecilia interviene per chiarire la storia delle prove falsate all’Isola dei famosi

Durante la scorsa messa in onda dell’Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez aveva svelato che nel programma ci fossero delle prove falsate. Nello specifico, il riferimento è andata alla sfida tra lei e Arianna Cirrincione dell’anno precedente. In tale occasione, infatti, era deciso che a cadere per prima sarebbe dovuta essere proprio Arianna. Queste parole hanno scatenato un putiferio, pertanto, è stato doveroso un chiarimento.

A tal proposito, Cecilia ha registrato delle Instagram Stories in cui ha spiegato che, in quell’occasione, lei e Arianna non stessero gareggiando. Il loro scopo, infatti, era quello di fare una sorpresa ai loro rispettivi fidanzati, pertanto, il tutto era stato preparato a tavolino. La produzione decise che sarebbe stata la Rdriguez a vincere e, di conseguenza, a poter abbracciare il suo compagno, in quanto quest’ultimo fosse più pacato. Andrea Cerioli, invece, era decisamente più irruento, pertanto, sarebbe stato più interessante vedere la sua di reazione nello scoprire che non avrebbe potuto abbracciare la sua fidanzata.

Altri retroscena sulla prova e commento su Jeremias e Gustavo

Anche questo, però, era studiato a tavolino, in quanto alla fine anche questa seconda coppia ha avuto modo di abbracciarsi. Questo è il motivo per il quale Cecilia Rodriguez ha svelato che quella prova all’Isola dei famosi fosse stata falsata. In seguito, poi, la showgirl ha aggiunto anche che Arianna, in realtà, sarebbe dovuta durare sul “girarrosto” per circa un minuto secondo quanto pattuito.

In realtà, invece, al primo giro è finita in acqua lasciando spiazzati tutti, specie il suo fidanzato. Tra le IG Stories, poi, Cecilia ci ha anche tenuto a spendere qualche parola per commentare le dinamiche che stanno creando Jeremias e Gustavo in Honduras. A tal proposito, ha detto che il gruppo pare coalizzato contro di loro in quanto sono personaggi forti. Inoltre, Jeremias ha un carattere un po’ permaloso e irascibile, tuttavia, è una persona stupenda.