Manila Nazzaro nella bufera dopo le frasi su Manuel e Lulù: lei reagisce e scatena nuovo polverone

In questi giorni, Manila Nazzaro ha rilasciato un’intervista a MontoTv24 in cui ha parlato del rapporto interrotto tra Manuel e Lulù. La donna ha rilasciato delle dichiarazioni che, però, non sono piaciute molto ai fan della Selassié.

I profili social della showgirl, dunque, sono stati presi d’assalto con insulti e parole davvero molto forti. La donna, allora, ha deciso di replicare. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Manila accusata dia fan di Lulù

Manila Nazzaro ha parlato della fine della storia tra Manuel e Lulù. La protagonista ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, la famiglia di Bortuzzo non sarebbe assolutamente da condannare. Tutti loro, infatti, sono delle persone splendide che hanno vissuto un dramma improvviso e sono riusciti a rialzarsi poco alla volta con enorme fatica. Pertanto, è normalissimo che siano protettivi nei confronti del giovane. Per contro, invece, Lulù dovrebbe fare un percorso per rimettersi in sesto.

Tali parole, però, non sono affatto piaciute ai fan di Lulù, al punto che molti si sono scagliati contro la Nazzaro muovendo delle accuse davvero molto pesanti. La donna è stata insultata e presa in malo modo. Lei era rimasta in silenzio inizialmente, tuttavia, in seguito ha sentito il bisogno di fare un chiarimento e di levarsi qualche piccolo sassolino dalla scarpa.

La Nazzaro replica nuovamente dopo aver difeso la famiglia di Manuel

Attraverso sempre il suo account Twitter, che è stato il più bersagliato in queste ore, Manila Nazzaro è tornata a parlare delle dichiarazioni rilasciate su Manuel e Lulù. A tal proposito, ha detto che le persone sono solite esprimere giudizi e sparare sentenza senza informarsi bene. L’ex gieffina si è scagliata contro alcuni siti i quali hanno pubblicato dei titoli acchiappa click facendo passare lei per quello che non è.

Le persone intelligenti, però, hanno letto tutta l’intervista ed hanno capito che l’intento della Nazzaro non fosse assolutamente quello di screditare Lulù. I più superficiali, invece, si sono fermati ai “titoloni” non andando oltre e fraintendendo completamente il suo discorso. Questo intervento, però, non ha fatto altro che fomentare ancor di più il disprezzo degli hateer. In molti hanno attaccato Manila dicendo di aver solo peggiorato la situazione. La Selassié, invece, almeno per il momento non è intervenuta per commentare la situazione. Pare che la giovane sia troppo impegnata a disperarsi per la fine della storia con Manuel.