Rissa Sgarbi Mughini al Maurizio Costanzo Show, Carrisi svela: “Cadute e spintoni”

Mercoledì 4 maggio andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show ma, essendo registrata la trasmissione, sono già emerse delle anticipazioni. In studio, infatti, si assisterà ad una rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.

A raccontare l’esatta dinamica di questo triste avvenimento è stato Al Bano Carrisi. Quest’ultimo ha spiegato tutto quello che è accaduto soffermandosi anche sulle cose che, quasi certamente, verranno tagliate.

Scatta la rissa al Maurizio Costanzo Show tra Sgarbi e Mughini

Al Maurizio Costanzo Show c’è stata una vera e propria rissa tra Sgarbi e Mughini. I due si sono letteralmente azzuffati mentre si dibatteva del delicato tema della guerra in Ucraina. Al centro dell’attenzione c’era Al Bano Carrisi, il quale era stato interpellato da Maurizio Costanzo per esprimere la sua opinione in merito. Ad un certo punto, però, sulla faccenda si è intromesso Mughini, il quale ha reputato fuori luogo far intervenire sulla faccenda un cantante di musica leggera.

Dinanzi queste parole è intervenuto Sgarbi, il quale ha cominciato a scagliarsi contro il suo interlocutore per difendere Carrisi. A quel punto, però, è successo il delirio. Al Bano ha raccontato che Gianpiero i è alzato in piedi e si è avvicinato a muso duro al critico d’arte. Quest’ultimo ha reagito d’istinto ed ha affrontato il suo interlocutore. Tra loro, dunque, c’è stata una colluttazione.

Al Bano svela scene censurate

Al Bano ha svelato che Vittorio Sgarbi è caduto dalla sedia durante la rissa con Giampiero Mughini e poi sono caduti quadri ed elementi della scenografia. Secondo il punto di vista del cantante, però, quello che verrà mandato in onda durante la puntata di mercoledì sarà censurato da questi eventi così aggressivi. Carrisi, che insieme a Iva Zanicchi, ha provato a sedare la rissa, ha voluto commentare l’accaduto.

Secondo il suo punto di vista, infatti, è assolutamente inaccettabile che due uomini con l’intelligenza e la cultura di Sgarbi e Mughini si cimentino in uno scontro fisico. Assistere ad una scena del genere è stato per Al Bano davvero umiliante e imbarazzante. Ad ogni modo, al momento i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda per commentare l’accaduto, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se porgeranno le loro scuse al conduttore, ai presenti e, chiaramente, a tutto il pubblico che segue il talk show serale.