Bianca Guaccero sbotta a Le Iene: ecco la verità sulla mia “malattia” e sul perché ha lasciato la Rai (VIDEO)

Nel corso della puntata dell’11 maggio de Le Iene è andato in onda un servizio molto toccante di Bianca Guaccero. La conduttrice in questi giorni è finita sulla bocca di tutti a causa di alcune faccende, sia professionali sia personali.

In particolar modo, molti siti hanno riportato la notizia secondo cui la donna fosse malata e fosse stata cacciata dalla Rai. In realtà, però, le cose non stanno affatto in questo modo. Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata.

Bianca svela a Le Iene perché è andata via da Detto Fatto

Bianca Guaccero è stata un vero fiume in piena a Le Iene. La donna, infatti, ha sbottato contro tutti i siti di gossip che hanno divulgato sul suo conto notizie false e decisamente fuori contesto. La prima riguarda, sicuramente, la sua ipotetica cacciata dalla Rai. Questo, infatti, è stato l’ultimo anno in cui la donna è stata alla guida di Detto Fatto e molti hanno pensato che fosse andata via in quanto licenziata.

In realtà, Bianca ha ammesso di essere stata lei a lasciare, in quanto dopo anni di conduzione ha deciso di prendersi una pausa dalla carriera professionale. In questi anni si è barcamenata tra la vita da mamma e da donna in carriera e adesso sente il bisogno di dedicarsi un po’ di più a sua figlia e alla sua famiglia. Tutte le notizie trapelate in questi giorni sul suo conto, dunque, risultano essere completamente fasulle.

La Guaccero: ecco tutta la verità sulla sua “malattia”

Successivamente, poi, Bianca Guaccero ha toccato a Le Iene un altro punto molto importante. Come se non bastasse, molti giornalisti hanno pubblicato articoli con titoli del tutto fuorvianti inerenti la sua “malattia”. L’unico disturbo di cui soffre la Guaccero, in verità, è il reflusso gastrico. Inoltre, quando ha preso per la seconda volta il covid, anche in questo caso sono stati in molti a riportare la notizia enfatizzandola in maniera smisurata.

Ebbene, dopo essere rimasta in silenzio per tutto questo tempo, Bianca ha deciso di reagire e di demolire il giornalismo italiano che si basa su titoli acchiappa click e notizie false. La donna ha detto di essere disgustata e schifata da questo modo di lavorare. In molti hanno commentato il suo sfogo. Diversi fan l’hanno supportata, ma c’è anche una parte di telespettatori che, invece, ha reputato un po’ spropositate le parole adoperate dalla conduttrice. (Clicca qui per il video completo)