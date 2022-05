Armando e Alessandro, volano stracci dietro le quinte di Uomini e Donne: cosa è successo

Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza hanno rilasciato una doppia intervista a Uomini e Donne Magazine in cui hanno parlato della loro rivalità. Nel corso delle puntate, infatti, i due sono soliti scontrarsi, anche in maniera piuttosto animata.

A quanto pare, la loro rivalità prosegue anche al di fuori del contesto televisivo. Nell’intervista, infatti, non hanno esitato a rivelare cosa pensano l’uno dell’altro e sono emersi dei retroscena interessanti. Ecco cosa è accaduto.

Ecco cosa pensa davvero Armando di Alessandro

Armando e Alessandro sono stati un vero fiume in piena con il settimanale di Uomini e Donne. I due hanno raccontato le origini della loro ostilità. Partendo dal primo, Incarnato ha detto di non apprezzare molto il modo di vivere del suo rivale. Quest’ultimo pare sia convinto che la vita si esaurisca tutta in aperitivi, cene spettacolo e discoteche. In realtà, c’è molto altro, che Vicinanza non sembra aver ancora scoperto.

Inoltre, il cavaliere ha anche detto di reputare il ragazzo un po’ falso e costruito. La differenza sostanziale tra loro, infatti, è per Armando il fatto che lui mette sempre il cuore in tutto quello che fa. Anche se talvolta commette degli errori, lo fa con intenzioni buone e prive di malizia. In merito alla possibilità di uscire una sera insieme ad Alessandro, infine, il napoletano ha detto che preferirebbe di gran lunga bere del vino con Ida Platano.

Spunta un retroscena sui due cavalieri di Uomini e Donne

Anche Alessandro non le ha mandate certamente a dire al suo rivale a Uomini e Donne, Armando. A tal proposito, ha detto che, probabilmente, il motivo per cui Incarnato non lo sopporta è perché lo teme. Vicinanza, infatti, potrebbe “soffiargli” qualche ragazza che gli interessa, per questo non riesce a nutrire simpatia nei suoi confronti. Sul vedersi lontano dal programma, invece, l’ex di Ida ha detto che preferirebbe incontrare Armando solo per dare luogo ad un amichevole incontro di boxe.

Infine, i due hanno parlato anche del riavvicinamento tra Ida e Riccardo. Su questo punto si sono trovati d’accordo nel dire che tra loro non potrebbe funzionare. Vicinanza ha detto che la Platano è molto cambiata, pertanto, se tornasse con Riccardo probabilmente sarebbe lei a lasciarlo. Armando, invece, ha detto che Guarnieri non vuole realmente tornare con la sua ex, ma è semplicemente legato al ricordo di ciò che erano.