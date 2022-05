Oroscopo 18 maggio 2022: Vergine timorosi, Pesci più consapevoli

Secondo l’oroscopo del 18 maggio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere un po’ più testardi. I Bilancia non devono rischiare troppo, mentre per gli Scorpione ci saranno dei cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Allargate di più i vostri orizzonti. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale è importante guardare oltre. In amore è importante non lasciarsi ingannare dalle apparenze.

Toro. Non siate troppo intransigenti sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece, potreste sentire la mancanza di una persona cara. Per quanto riguarda la vita di coppia, invece, ci vuole un po’ di freschezza.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 maggio vi invitano ad essere più testardi. Spesso tendete a lasciar perdere al primo intoppo, ma nella vita bisogna saper fare tesoro anche dei rifiuti.

Cancro. Alti e bassi per quanto riguarda la vita professionale. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, è il caso di tenere gli occhi ben aperti. Entro i prossimi mesi riceverete una buona notizia che riguarda le finanze.

Leone. Spesso tendete ad essere convinti di non avere bisogno di nessuno per andare avanti, questo però non è del tutto vero. La compagnia delle persone care spesso può rivelarsi un dono prezioso.

Vergine. Avete paura di osare o di mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale è importante allargare i vostri orizzonti, soprattutto se siete single. Cercate di non chiudervi a riccio nelle vostre convinzioni.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata interessante per quanto riguarda la vita sentimentale. In amore potreste ricevere qualche bella sorpresa, mentre nel lavoro è meglio mantenere la calma. Non siate troppo azzardosi.

Scorpione. I cambiamenti sono favorevoli in questo momento. Una ventata di aria fresca potrebbe esservi di grande aiuto. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di prendere qualche decisione.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 18 maggio vi invita a non essere troppo duri con voi stessi. Anche di fronte agli errori bisogna cercare di trarre un insegnamento. Il tempo è denaro. Non sprecatelo.

Capricorno. Buon momento per riconciliarvi con una persona cara. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo potrebbe essere il momento giusto per rimettervi in carreggiata.

Acquario. Nel lavoro ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, ma dovete essere un po’ più pazienti. In amore, se una storia non funziona, non sforzatevi in tutti i modi per riuscire a far sì che vada come volete voi.

Pesci. I nati sotto questo segno sono molto più consapevoli. In amore è importante prendere coscienza di quelli che sono i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, meglio non essere troppo pretestuosi.