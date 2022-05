Chiara Nasti replica alle critiche per il baby shower all’Olimpico: ma le sue parole lasciano basiti (FOTO)

Come tutti i fan di Chiara Nasti avranno avuto modo di vedere, la ragazza ha organizzato un baby shower allo stadio Olimpico per annunciare il sesso del nascituro. Questa scelta, però, ha sollevato un bel po’ di critiche da parte degli utenti del web.

La maggior parte delle persone, infatti, ha reputato del tutto fuori luogo e sconvolgente affittare un intero stadio per celebrare un momento così intimo. La ragazza, però, non è rimasta in silenzio e, dopo aver lasciato i fan sfogarsi a dovere, ha deciso di reagire. Le sue parole e i suoi gesti, però, hanno lasciato ancor più basiti gli utenti del web.

Le critiche contro Chiara Nasti per il baby shower all’Olimpico

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma per fare un baby shower. I due aspettano un maschietto e l’annuncio è stato dato direttamente dal prato verde dove il calciatore gioca le sue partite. L’evento è stato immortalato attraverso numerosi video e foto, i quali sono stati prontamente condivisi dai diretti interessati. Tali contenuti, però, hanno indignato molti utenti del web.

I commenti di molte persone, infatti, sono stati del tutto dispregiativi. Moltissimi hanno ritenuto questo evento una vera “cafonata” e un qualcosa di decisamente assurdo e fuori luogo. Altri, invece, hanno espresso pensieri ben più offensivi, determinando un nesso tra la sfarzosità dell’evento e le origini partenopee dell’influencer. Ad ogni modo, le critiche sono giunte agli occhi e alle orecchie della diretta interessata che, infatti, non ha esitato a replicare.

L’inaspettata replica dell’influencer

In primo luogo, Chiara Nasti ha deciso di rendere il suo account Instagram privato dopo la pubblicazione dei contenuti legati al baby shower all’Olimpico. Successivamente, poi, ha pubblicato dei commenti che, quindi, sono visibili solamente per coloro i quali la seguono. A tal proposito, la giovane ha scritto che se la gente l’ha criticata così tanto è perché è invidiosa del suo stile di vita sfarzoso.

Le persone, infatti, non potendosi permettere ciò che può permettersi lei, non hanno altro modo che criticarla per pura invidia. Queste parole hanno sollevato una polemica ancor più grossa. Sia su Instagram sia su Twitter, infatti, in molti hanno commentato il suo atteggiamento reputandolo davvero ridicolo. Per molti, nessuno potrebbe essere invidioso dinanzi cotanta ostentazione e ridicolaggine.