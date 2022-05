Uomini e Donne ultima puntata: ecco quando finisce il talk show di Maria De Filippi

In queste ore sono trapelate delle notizie in merito alla data dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano sarebbe dovuto volgere al termine venerdì 27 maggio, tuttavia, come già preannunciato un po’ di giorni fa, esso è stato prolungato.

Ieri, giovedì 20 maggio, è stata effettuata l’ultima registrazione di questa stagione, in cui è avvenuta anche la scelta di Veronica Rimondi. Vediamo, dunque, quando terminerà il talk show e quando ritornerà.

Ecco quando è prevista l’ultima puntata di Uomini e Donne

A Mediaset è stato, finalmente, deciso quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento con il talk show pomeridiano è previsto per mercoledì 1 giugno. Maria De Filippi, dunque, ha deciso di prolungare il programma di ben tre puntate rispetto a quanto stabilito in origine. Il motivo risiede essenzialmente in esigenze legate alla durata delle registrazioni. Il 19 e il 20 maggio, infatti, sono stati gli ultimi due giorni in cui i protagonisti del talk show pomeridiano sono entrati negli studi Elios di Cinecittà.

In tali occasioni si sono verificate anche le scelte dei due tronisti. Sia Luca sia Veronica, infatti, hanno portato a compimento i loro percorsi uscendo dalla trasmissione sotto la tanto desiderata pioggia di petali rossi. Ad ogni modo, questi appuntamenti andranno in onda tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Dopo il 1° giugno, il talk show di Maria De Filippi andrà in ferie.

Quando torna il talk show e quando finiscono gli altri programmi Mediaset

Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, i pomeriggi di Canale 5 verranno riempiti dalle fiction e dai film. Il programma verrà sospeso per circa tre mesi. Come di consueto, infatti, il ritorno del talk show pomeridiano è previsto per metà settembre 2022, momento in cui si darà luogo alla nuova edizione del programma. Per quanto riguarda gli altri programmi Mediaset, invece, queste sono le date delle ultime puntate:

Verissimo chiuderà i battenti sabato 4 giugno. Silvia Toffanin quest’anno si è cimentata nel doppio appuntamento settimanale, andando in onda sia di sabato sia di domenica. Anche per lei, però, sta per arrivare il meritato riposo;

Forum si interromperà venerdì 27 maggio;

Mattino 5, Pomeriggio 5 e L’Isola dei Famosi, invece, continueranno ad andare in onda anche per tutto il mese di giugno.

Specie per il reality show si tratta di un cambiamento drastico rispetto al passato in quanto, solitamente, è sempre stato chiuso nel mese di maggio.