Tina Cipollari cerca un fidanzato: l’opinionista di Uomini e Donne lancia un appello (FOTO)

Tina Cipollari è tornata single da un bel po’ di tempo, tuttavia, pare che l’opinionista di Uomini e Donne sia alla ricerca di un fidanzato. La sua ultima storia d’amore si è conclusa da poco tempo e, a quanto pare, ha lasciato dietro di sé qualche strascico.

Malgrado Tina sia sempre molto esuberante e piena di allegria, anche lei ha delle debolezze e dei tasti dolenti. In queste ore, attraverso il suo profilo Instagram si è lasciata scappare qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

La confessione di Tina Cipollari

Il pubblico da casa è sempre stato abituato a vedere una Tina Cipollari esuberante e senza peli sulla lingua. La donna, però, se per parlare della vita degli altri non si fa problemi, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sua sfera privata. Solitamente, infatti, è sempre molto reticente e non sopporta quando gli altri tirano in ballo faccende legate alla sua vita. Ad ogni modo, in queste ore è stata lei stessa a sbottonarsi un po’ in più con una frase alquanto sarcastica.

In particolar modo, Tina Cipollari ha manifestato la sua voglia di trovare un fidanzato. In queste ore, infatti, l’opinionista di Uomini e Donne si è immortalata in un aereo intenta a raggiungere una destinazione al momento ignota. Durante questo viaggio, dato che le registrazioni del talk show pomeridiano si sono concluse, la donna ha lanciato una sorta di appello a tutte le persone che la seguono.

L’opinionista di Uomini e Donne sogna un fidanzato

Nello specifico, Tina Cipollari ha detto che aspetta che arrivi il suo principe azzurro, in modo che possa tornare a vivere emozioni indimenticabili. Ricordiamo che la donna ha da poco concluso una relazione con il suo precedente fidanzato Vincenzo Ferrara. Dopo molti tira e molla, i due hanno deciso di interrompere definitivamente la loro storia. In seguito, poi, erano trapelate delle cosi secondo cui Tina sembrava aver trovato un nuovo amore di nome Alfredo.

Lei stessa durante una puntata di Uomini e Donne ne aveva fatto menzione, tuttavia, non sono mai trapelate prove di questa frequentazione. Ad ogni modo, la cosa certa è che attualmente Tina è completamente single e desiderosa di incontrare un nuovo amore. Riuscirà l’esuberante opinionista di Canale 5 a coronare il suo desiderio? Vedremo.