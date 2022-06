Oroscopo 5 giugno 2022, classifica: Vergine delusi, Pesci in crescita

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 5 giugno, i nati sotto il segno dell’Ariete hanno un grande fiuto per gli affari. I Pesci sono in crescita, mentre i Capricorno devono rassegnarsi.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Gli affari vanno alla grande, pertanto, continuate a battere il ferro finché è caldo. Chi sta per dare il via ad un nuovo progetto potrebbe trovarsi improvvisamente a dover fronteggiare una situazione molto importante, ma al contempo gratificante.

2 Leone. L’oroscopo del 5 giugno vi invita ad investire. In questo periodo siete molto carismatici, pertanto, se volete ottenere qualcosa, lottate fino in fondo per riuscire nei vostri intenti. Dal punto di vista sentimentale, invece, si aprono nuove strade.

3 Pesci. I nati sotto questo segno sono in crescita. Ci sono delle buone opportunità in arrivo sia per quanto riguarda la vita privata sia quella professionale. In amore farete faville, quindi, approfittate di questo periodo di positività.

4 Acquario. Non bisogna mettere limiti alla provvidenza. Ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Allo stesso tempo, però, non attaccatevi troppo ai ricordi e cercate di andare avanti seguendo il vostro cuore.

5 Bilancia. Nel lavoro bisogna essere risoluti. Se ci sono delle decisioni da prendere, forse è il caso di consultare una persona cara. Fidatevi dei consigli di chi vi vuole bene. Per contro, diffidate dalle critiche non costruttive.

6 Capricorno. Giornata molto ingarbugliata. Ci sono delle situazioni che non riuscite a sbrogliare. Smettetela di perdere il tempo nella vana speranza di decifrare il comportamento di alcune persone che vi circondano.

Previsioni 5 giugno degli ultimi sei segni

7 Sagittario. Se c’è una cosa che proprio non tollerate sono le bugie. Imparate ad esprimere il vostro punto di vista senza essere troppo incisivi. Ricordate che la diplomazia potrebbe essere un’arma importantissima.

8 Cancro. Ci sono alti e bassi, ma la cosa importante è saper gestire sia le cose belle sia quelle un po’ meno positive. Non vi create troppi problemi e cercate di rilassarvi e di godere le cose che possedete nel presente.

9 Gemelli. Siete un po’ troppo permalosi e la cosa potrebbe crearvi dei problemi. In ambito sentimentale è opportuno non tirare troppo la corda. Se vi piace qualcuno, non portatela troppo per le lunghe o le persone potrebbero stancarsi.

10 Toro. L’oroscopo del giorno 5 giugno vi invita ad essere pazienti. Le soddisfazioni arriveranno per coloro i quali sanno aspettare. In ambito sentimentale, invece, è necessario scendere a qualche compromesso. Non abbiate paura di dire ciò che pensate.

11 Vergine. Una persona a voi vicina potrebbe deludervi. Cercate di impegnarvi allo scopo di mantenere i rapporti a cui tenete particolarmente. Nell’ambito professionale, invece, diffidate dalle persone che millantano promesse.

12 Scorpione. Aprite gli occhi in amore. Soprattutto se avete cominciato una relazione da poco, forse fareste bene ad essere cauti e a non gettarvi a capofitto senza riflettere. Nel lavoro ci vuole una piccola pausa.