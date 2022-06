Luca e Soraia separati, fan di Uomini e Donne preoccupati: post tristi e frecciatine (FOTO)

In queste ore, i fan di Uomini e Donne si sono mostrati piuttosto preoccupati per l’atteggiamento che stanno adoperando Luca e Soraia sui social. I due sono separati a causa di alcuni impegni lavorativi.

A dare questo annuncio è stata direttamente la coppia attraverso l’account Instagram. Ad ogni modo, questa lontananza pare non stia facendo molto bene ai due ragazzi. Da poco, infatti, sono apparsi sui loro profili dei messaggi piuttosto tristi e malinconici. Cosa sta succedendo tra loro?

Le storie criptiche di Luca dopo Uomini e Donne

Luca e Soraia sono in crisi? Questa è la domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo. I due si sono separati lo scorso fine settimana, in quanto lui doveva tornare a Roma a lavorare e lei è rimasta a Como a sbrigare alcune faccende. Da quando si sono allontanati, con tanto di pianto per Salatino, i due hanno cominciato a comportarsi in maniera piuttosto distaccata, soprattutto attraverso i social.

Nessuno di loro ha pubblicato dediche romantiche o parole dolci rivolte all'altra persona, anzi. In queste ore sono apparse delle Instagram Stories alquanto criptiche. Luca, ad esempio, dopo aver pubblicato dei video inerenti il suo lavoro da chef, ha condiviso una frase molto triste. Essa esprime il concetto secondo cui rimanere se stessi in un mondo che cerca costantemente di cambiarti è la cosa più grande che si possa fare.

La replica di Soraia: la coppia è in crisi per la lontananza?

Nel frattempo, mentre Luca pubblicava questo post, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia non è stata da meno. La ragazza, infatti, ha condiviso un video contenente un messaggio davvero toccane. Tale clip è incentrata sul motivare le persone a lottare sempre per i propri obiettivi e i propri sogni. Nella vita, purtroppo, nulla viene regalato, ma le cose più belle vanno conquistate, solamente quelle banali vengono date a tutti con semplicità.

Al di sotto di tale video, poi, Soraia ha scritto una breve didascalia in cui ha detto: “Amore, amicizia e lavoro”. A suo avviso, dunque, sarebbero questi gli ambiti in cui bisognerebbe applicare i consigli dati nel video da lei condiviso. Questi dettagli, uniti al fatto che i due non sembrano interagire più dal punto di vista pubblico, sta spaventando i fan della trasmissione. Forse la lontananza ha creato qualche problema tra loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.