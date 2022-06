Opinionisti GF Vip 7, ex vippone si candida e lancia una bomba: “Tremerebbero”

Fervono i preparativi per il GF Vip 7, ma ancora tante incertezze ci sono in merito agli opinionisti e al cast. In questi giorni, Alfonso Signorini ha voluto smentite tutte le notizie trapelate in precedenza in merito ai possibili partecipanti del reality show.

Al momento, infatti, pare che nessun nome sia ufficiale e la stessa cosa vale anche per quanto riguarda le persone che affiancheranno il conduttore. Da poco, però, un ex vippone della casa si è candidato per ricoprire quest’ultimo ruolo. Vediamo di chi si tratta e cosa ha detto.

Ecco chi è l’ex vippone candidato per fare l’opinionista del GF Vip 7

In una recente intervista, un ex vippone del GF Vip si è candidato per diventare uno degli opinionisti della stagione numero 7 del reality show di Canale 5. La persona in questione è Biagio D’Anelli. Quest’ultimo ha generato grosso sgomento nella precedente edizione, soprattutto per il suo avvicinamento a Miriana Trevisan. La storia tra i due, poi, si è definitivamente conclusa subito dopo l’uscita di scena della donna dalla casa. Su di loro sono trapelati molti gossip, alcuni dei quali volti a mettere in cattiva luce l’opinionista.

Ad ogni modo, Biagio si è candidato per svolgere il ruolo che, forse, gli si addice di più, ovvero, quello di opinionista. A tal proposito, il giovane ha rilasciato anche delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Nello specifico, ha detto che, se i concorrenti scoprissero della sua presenza in studio, sicuramente tremerebbero solamente al pensiero.

Cosa farà Alfonso Signorini?

Stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli durante l’intervista, infatti, l’uomo è convinto che la sua presenza tra gli opinionisti del GF Vip 7 sarebbe sicuramente in grado di creare sgomento e dinamiche. Si tratta di cose che, chiaramente, in un reality show come questo non devono mai mancare. Ad ogni modo, almeno per il momento, Alfonso Signorini non è intervenuto ancora sulla faccenda.

Il conduttore, quindi, accoglierà questo appello da parte di Biagio oppure lo lascerà cadere, come sono cadute le indiscrezioni in merito agli altri possibili candidati per questo ruolo? Ricordiamo, infatti, che in lizza c’erano anche i nomi di Katia Ricciarelli e Amanda Lear. A quanto pare, però, nessuna delle due ricoprirà questo incarico. In queste ore, anche l’ex opinionista Pupo ha dichiarato di essersi voluto allontanare dal mondo della televisione in quanto reputa tale ambiente un tritacarne. Chi affiancherà, dunque, Signorini?